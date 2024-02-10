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密件案調查報告提拜登年老記性差 白宮民主黨跳腳

2024/2/10 10:34（2/10 11:41 更新）
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美國總統拜登。（圖取自facebook.com/joebiden）
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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）調查美國總統拜登私藏密件案的特別檢察官雖不起訴，卻在調查報告裡稱記性差、官能隨年齡增長減弱而戳到拜登痛處，讓白宮與民主黨集體跳腳，深怕又勾起大眾疑慮。

美國前總統川普卸任後於自宅被搜出大量機密文件，之後拜登也傳出將一些密件攜回住處，雙雙遭司法部指派特別檢察官偵辦。拜登9日獲不起訴，而川普此前則被特檢起訴危害國家安全等，預定5月於佛羅里達州開庭審理。

紐約時報指出，偵辦拜登密件案的特檢9日發布調查報告，內容雖稱查無不法，卻在形容81歲的拜登時稱他是個「心善卻記憶不佳的老者」、「官能隨年齡增長而下降」。

共和黨全國委員會（Republican National Committee）自然不會放過機會，很快就拿報告內最狠的這句「心善卻記憶不佳的老者」嫁接到拜登競選標誌做成哏圖；川普的頭號策師拉希維塔（Chris LaCivita）直言特檢對拜登的描述是「一箭穿心」。

紐時認為，拜登與民主黨方面的回應某種程度就是傳統的白宮老招：一旦檢方做出令它們不快或會失血的指控時，就以檢察官有黨派立場來反擊。副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天就說，這份報告更像政治攻擊，而非公正法律文書。

華爾街日報指出，特檢這份345頁的拜登密件案調查報告，羅列一堆關於去年秋天調查人員就訊時的殺傷力描述，包含拜登憶事情況和頻頻記錯。白宮和拜登競選團隊擔憂，報告會勾起甚至加劇選民對拜登擔任總統能力的懷疑。

民主黨人對這份報告既沮喪又生氣，拜登本人更暴跳如雷。知情人士透露，在9日與眾議院民主黨人見面時，拜登向一小搓議員訴苦，反問「你們覺得我會忘掉我兒子去世的日期嗎」。

核心圈內外的一些民主黨人私下都擔心這會衝擊拜登後續競選活動，因為這週不光這份具殺傷力的報告，拜登本人也是頻頻口誤，就連9日晚間提及這份報告裡一些自己的話時，也能將埃及總統講成墨西哥總統。

內部也有人將矛頭怪向幕僚團隊辦事不力。一名拜登的前幕僚痛斥，幕僚團隊竟讓總統還處於以色列遭哈瑪斯襲擊、得與國安顧問在戰情室開會而忙得不可開交之餘安排特檢訊問。

到目前為止，拜登競選團隊與白宮暫時以不變應萬變，策略仍是繼續凸顯拜登與官司累累的川普間不同。

拜登的金主兼民主黨洛杉磯的顧問高史密斯（Brian Goldsmith）說：「每次他的年齡和能力成為焦點時，都對他連任前景不利。儘管如此，卻是一個處理問題的機會，這是拜登陣營要做到的。正確做法是把年齡、智慧與經驗轉為對拜登加分而非扣分。」（譯者：陳亦偉）1130210

#川普
#拜登
#民主黨
#白宮
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