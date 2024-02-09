美特檢不起訴拜登保留密件案 稱他年長記性不佳

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國特別檢察官今天做出結論，認為總統拜登不該因為保留機密文件而面臨刑事起訴，但同時將他描述成「善意的、記性不佳的老年人」。

法新社報導，在拜登可能於11月大選再度與前總統川普對決之際，這份報告消弭了籠罩在拜登頭上的法律陰影；反觀川普因涉嫌在輸掉2020年大選後帶走大量機密文件且拒絕配合調查，現正面臨刑事審判。

然而令拜登競選團隊震驚的是，特別檢察官赫爾（Robert Hur）表示，調查發現，拜登的心智能力下降，甚至不記得自己在前總統歐巴馬（Barack Obama）執政時擔任副總統的日期，以及兒子波伊（Beau Biden）2015年罹癌去世的日子。

川普發言人李威特（Karoline Leavitt）在社群平台X寫道：「若他的記憶有『重大侷限』，我們要如何相信他領導我們國家的能力呢？！？！」

白宮今天表示，對於特別檢察官不起訴81歲拜登的決定感到「欣喜」，但「我們不認同特別檢察官報告中一些不準確和不恰當的評論」。

由於在拜登位於德拉瓦州威明頓市（Wilmington）的宅邸和辦公室舊址發現機密資料，美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）去年指派赫爾調查。

這份388頁的報告指出，拜登卸任副總統後「蓄意保留並披露機密資料」，後來才於2020年大選擊敗川普入主白宮。

曾獲川普提名為馬里蘭州聯邦檢察官的赫爾表示，聯邦調查局（FBI）幹員發現有關阿富汗的軍事和外交政策等文件。

但他說：「我們的結論是證據不足以定罪，我們不建議因拜登留有阿富汗機密文件而起訴他。」

赫爾指出，拜登和川普的密件醜聞存在明顯差異，特別是「在多次獲得機會歸還機密文件以避免起訴後，川普據稱做了相反的事」。

「根據起訴書，他不僅長達數月拒絕歸還文件，還夥同他人銷毀證據並說謊，妨礙司法公正。」

77歲的川普去年6月對於非法持有國防資訊、串謀妨礙司法公正和做出虛假陳述等多項指控概不認罪。

川普被另一名特檢史密斯（Jack Smith）起訴，他被控在離開白宮後持有最高機密的核子和國防資訊，危害國家安全。川普預定5月於佛羅里達州受審。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1130209