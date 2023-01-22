拜登密件門延燒 德拉瓦州老家又被翻出6份機密文件

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美國司法部官員日前在總統拜登位於德拉瓦州的私人寓所進行搜查時，發現另外6份機密文件。（圖取自facebook.com/POTUS）

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統拜登的私人律師包爾今天在聲明中說，司法部官員本週在拜登位於德拉瓦州的私人寓所進行搜查時，發現另外6份機密文件。

法新社報導，拜登正準備宣布2024年是否競選連任，這個節骨眼上，持續延燒的「密件門」成了讓他難堪的另一記變化球。

根據包爾（Bob Bauer）聲明：「司法部已取走它認定屬於調查範圍內的材料，包括6份由有著機密標籤及相關資料組成的文件。」

司法部是昨天展開搜查時發現上述文件。在此之前， 當局已在拜登過去在華府的一間辦公室以及在他德拉瓦州威明頓市（Wilmington）的老家，相繼搜出他擔任副總統時期的多批機密文件。

包爾說，搜索持續了將近12小時，範圍涵蓋「寓所內所有辦公、生活和儲藏空間」。

拜登堅稱自己沒有做出任何不當行為，並將這起事件淡化為無心之過。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1120122