更多編輯台推薦新聞：
過年電影台強檔節目表 除夕到初五追片看點
娛樂

過年電影台強檔節目表 除夕到初五追片看點

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查
生活

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登1/300
首頁 / 國際

拜登密件門延燒 德拉瓦州老家又被翻出6份機密文件

2023/1/22 10:09（1/22 10:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國司法部官員日前在總統拜登位於德拉瓦州的私人寓所進行搜查時，發現另外6份機密文件。（圖取自facebook.com/POTUS）
美國司法部官員日前在總統拜登位於德拉瓦州的私人寓所進行搜查時，發現另外6份機密文件。（圖取自facebook.com/POTUS）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統拜登的私人律師包爾今天在聲明中說，司法部官員本週在拜登位於德拉瓦州的私人寓所進行搜查時，發現另外6份機密文件。

法新社報導，拜登正準備宣布2024年是否競選連任，這個節骨眼上，持續延燒的「密件門」成了讓他難堪的另一記變化球。

根據包爾（Bob Bauer）聲明：「司法部已取走它認定屬於調查範圍內的材料，包括6份由有著機密標籤及相關資料組成的文件。」

司法部是昨天展開搜查時發現上述文件。在此之前， 當局已在拜登過去在華府的一間辦公室以及在他德拉瓦州威明頓市（Wilmington）的老家，相繼搜出他擔任副總統時期的多批機密文件。

包爾說，搜索持續了將近12小時，範圍涵蓋「寓所內所有辦公、生活和儲藏空間」。

拜登堅稱自己沒有做出任何不當行為，並將這起事件淡化為無心之過。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1120122

#拜登
#機密文件
延伸閱讀
拜登私藏機密文件持續延燒 恐衝擊連任規劃拜登家也清出機密文件 司法部長派特別檢察官調查智庫清出舊機密文件 拜登稱不知內容並感驚訝
拜登
布林肯稱美中關係有緩和 但重申台灣面臨風險私物夾藏舊機密文件爭議延燒 拜登淡化
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
私物夾藏舊機密文件爭議延燒 拜登淡化