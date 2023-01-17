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拜登私藏機密文件持續延燒 恐衝擊連任規劃

2023/1/17 08:03
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（中央社記者江今葉華盛頓特稿）美國總統拜登在擔任副總統任內的私人辦公室物品中發現含機密文件一事越演越烈。白宮方面被動回應，未向公眾說清楚講明白，引來外界質疑，拜登個人誠信受損，也恐衝擊連任規劃。

拜登（Joe Biden）位於華府的私人辦公室在去年11月2日被發現他在擔任副總統任內的機密文件。白宮方面聲稱在文件發現當天，就向國家檔案和紀錄管理局（National Archives and Records Administration）報告此事，並隨即將文件交還國家檔案局。但這項重大疏失卻一直到今年1月9日才由美國媒體披露。

共和黨陣營質疑，拜登私藏機密文件茲事體大，且事件發生在去年期中選舉之前不到一週，白宮未對外披露這一重大事件，有欺騙選民之嫌。

但更讓外界傻眼的是，11月2日的發現並非特例。去年12月20日，拜登位於德拉瓦州威明頓市（Wilmington）的私宅車庫與個人書庫內發現第2批機密文件。但白宮在1月9日媒體首度披露時，僅承認報導中的11月2日文件，並未一併對外說明私宅的第2批文件。

1月14日，拜登助手再度於他的私宅中發現另外5頁機密文件。共和黨要求白宮披露相關訊息，包括拜登私宅與華府私人辦公室的訪客紀錄後，白宮今天表示，拜登位於威明頓市的住宅是私人住宅，沒有任何訪客紀錄。

在拜登私人處所接二連三發現機密文件之後，美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）已於12日指派私人律師暨前政府檢察官赫爾（Robert Hur）作為獨立特別檢察官進行調查，以了解在拜登私人辦公室與住所發現機密政府文件，是否違反任何法律。

平心而論，拜登私人辦公室與住所發現機密文件的嚴重性，應遠不及前美國總統川普（Donald Trump）在卸任後將數百份機密文件帶到他位於佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）別墅。但白宮如擠牙膏般的選擇性對外說明，以及拜登閃爍其詞且刻意躲避媒體的態度，讓外界質疑案情並不單純，何況拜登還曾公開指責川普的做法是「不負責任」。

拜登的機密文件事件可謂親痛仇快。

據媒體報導，發現的機密文件中包括烏克蘭與伊朗的機密文件。拜登次子杭特（Hunter Biden）在拜登任職副總統期間出任烏克蘭石油企業高層，是否涉及不法，是2020年美國總統大選時，川普陣營一直想鎖定的焦點。

在拜登私宅發現機密文件後，共和黨人磨刀霍霍，打算對拜登政府大開殺戒，甫接下聯邦眾議院監督暨改革委員會（House Committee on Oversight and Reform）主席的柯默（James Comer）就透過聲明表示會盡快展開調查。

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民主黨方面儘管想淡化事件的嚴重性，但面對白宮的不透明，就算想幫忙澄清也很難使上力。民主黨籍斯塔貝諾（Debbie Stabenow）就向美國國家廣播公司（NBC）訪談節目「會晤新聞界」（Meet the Press）坦言，拜登之前批評川普的言論現在看來確實「令人尷尬」，儘管她仍極力為拜登說話表示，拜登團隊正在努力糾正錯誤，與司法部與相關人員合作。

不管事件後續如何發展，拜登個人誠信已經受損。對正在認真思考尋求第2任的他而言，若無法妥善處理這個入主白宮以來的最大政治風暴，計畫中的連任之路可能十分顛簸。（編輯：高照芬）1120117

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