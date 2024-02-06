拜登賭城致詞又口誤 稱見到已故法國總統密特朗

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（中央社拉斯維加斯5日綜合外電報導）美國總統拜登（Joe Biden）昨天在賭城拉斯維加斯（Las Vegas）對群眾致詞時表示，他近期與已身故近30年的前法國總統密特朗（Francois Mitterrand）會面。

福斯新聞頻道（Fox News）報導，拜登在警告川普（Donald Trump）重返白宮的潛在危險時發表上述言論，試圖在明天登場的內華達州（Nevada）民主黨總統初選前提振選民熱情。

拜登重複擔任總統期間已多次講述的故事，這個故事是關於他入主白宮幾個月後，在英國參與七大工業國集團（G7）會議期間與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的一場會面。

拜登回憶道：「我坐下後說，『美國回來了』。而來自德國…我是說來自法國的密特朗，看著我說…。」拜登在短暫停頓後才集中思緒把話說完：「…那麼，你要回來多久？」

密特朗在1981年至1995年間擔任法國總統，並於1996年去世。

拜登上任以來不時口誤，例如曾不小心將烏克蘭人說成伊朗人，還在白宮一場活動中詢問一名已故議員是否在場。

2022年，拜登在柬埔寨首都金邊出席柬國總理洪森（Hun Sen）主持的東協峰會並為開幕致詞時說，「我要為哥倫比亞以東協主席身分採取的領導作為，對（洪森）總理表示感謝」，顯然是把柬埔寨說成哥倫比亞。

去年7月，拜登在北大西洋公約組織（NATO）峰會記者會上口誤，錯把烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）叫成俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。

「紐約郵報」（New York Post）報導，在去年11月底科羅拉多州一場活動中，拜登甚至接連把南韓總統尹錫悅叫成前總統文在寅，把中國國家主席習近平講成已故中國領導人鄧小平，還把川普的頭銜說成眾議員。

在明天的內華達州民主黨總統初選中，拜登的對手為作家威廉森（Marianne Williamson）和其他幾名相對不知名的挑戰者。

在2020年11月的美國總統大選中，拜登僅以不到3個百分點的優勢贏得內華達州，這次他來內華達州也是為了替今年秋天的大選造勢。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130206