川普叫陣單挑 「隨時隨地」歡迎拜登辯論

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）前美國總統川普今天向現任總統拜登發起辯論挑戰。川普表示辯論「隨時隨地」都可以舉行。此前兩人在黨內初選勝出，幾乎肯定是11月美國大選的共和黨與民主黨候選人。

法新社報導，川普說：「為了我們國家的利益，拜登和我就美國和對美國人民至關重要的問題展開辯論，這是一件很重要的事。」

川普在共和黨的黨內提名競爭中，迴避了每一場辯論。不過他在自己的「真實社群」（Truth Social）社群平台上寫著：「我呼籲隨時隨地在任何地點進行辯論！」

共和黨內主要對手曾多次要求川普出席電視辯論，但川普均予拒絕。川普認為與民調較低的對手分享媒體焦點，對他來說沒有任何好處。

川普與拜登的民調差異仍在誤差範圍內，川普改變立場，稱他甚至同意辯論由民主黨主持。

拜登和川普都面臨年齡和精神敏銳度的質疑，拜登81歲、川普77歲，但拜登沒有透露自己是否願意與川普辯論。

拜登和川普兩人在2020年進行了兩次辯論，但第1次辯論整場陷入混亂，因為川普大部分時間都在阻撓拜登發言，第3次辯論則因疫情採視訊方式進行時，遭川普拒絕而取消。

川普誓言要在拜登的國情咨文演說時作出「快速回應」，並稱「了解真相對國家來說很重要」。

美國每年一度的國情咨文演說將於明天舉行，屆時拜登將闡述他的執政願景、宣揚政績，並為未來4年的連任奠定基礎。

雖然拜登偶因扭曲事實而受到批評，但川普幾乎每次公開演講都會發表不實言論。

他不斷錯誤聲稱2020年選舉輸給拜登是因詐欺，此觀點出現在川普面臨的刑事起訴書中，並被「滔天謊言」（The Big Lie）一詞所概括，這已成為政治術語的一部分。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）列出川普在他總統任期內公開發表的不實或誤導性言論，內容超過3萬則，平均每天大約會有21則。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1130307