川普主張總統享豁免權案 美最高法院4月25日審理

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）前美國總統川普主張他享有刑事起訴豁免權，相關指控與他試圖推翻2020年敗選結果有關，最高法院今天將4月25日定為審理本案的日期。

綜合法新和路透社報導，77歲的川普幾乎篤定會是2024年共和黨總統候選人，他被控密謀顛覆民主黨籍拜登2020年總統大選勝選結果，本週將要在華府受審。

但由於川普主張總統享有豁免權，訴訟程序已被凍結。

特別檢察官史密斯（Jack Smith）去年8月對川普提起選舉陰謀案件，並一直努力推動今年3月開始審理本案，但川普的律師團隊一再尋求推遲到11月總統大選過後再審理，屆時川普若勝選，他可能會撤銷所有對自己不利的聯邦訴訟。

最高法院2月底受理這起事關重大的案子，當時並表示預計4月22日那週進行口頭辯論。

由保守派主導的最高法院在同意審理這起總統豁免權案件時表示，最高法院不是在針對下級法院駁回川普豁免要求的裁決「表達看法」。最高法院有3名大法官由川普本人欽點出任。

最高法院表示，它將處理前總統是否「因任內據稱涉及官方行為的作為，而免受刑事起訴」的問題。

最高法院的裁決預料將於當前庭期6月或7月初結束時出爐。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1130307