海利退出美總統大選共和黨初選 未公開挺川普

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社南卡羅來納州查爾斯頓6日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國共和黨總統參選人海利（Nikki Haley）今天正式宣布退出黨內初選，但她並未在退選之際表態支持對手、前美國總統川普。

根據CNN，海利在南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）表示：「現在是時候停止我的選戰。我說過，我希望讓美國人的聲音被聽見。我那麼做了。我沒有遺憾。」

海利向對手川普道賀，但並未在退選之際表態支持他。

海利說：「川普幾乎肯定會在7月的共和黨全國代表大會成為共和黨被提名人。我恭喜他，並祝他順利。我祝福每一位將成為美國總統的人順利。我們的國家極其寶貴，不容彼此的歧異分化我們。」

她表示：「現在得由川普去贏得黨內外不支持他的人的選票，而且我希望他那麼做。」

路透社報導，曾任美國駐聯合國大使的海利也提到，維持美國的全球領導地位很重要。海利在參選期間一直主張，美國必須幫助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略，這個立場與川普相左。

海利說：「如果我們再往後退，將會發生更多戰爭，而不是更少。」

法新社報導，海利今天退出黨內初選後，川普與民主黨籍的現任總統拜登（Joe Biden）都呼籲海利的支持者轉投自家陣營。

川普邀請票投海利的選民「加入我國史上最偉大的運動」。肯定會贏得民主黨初選的拜登也說：「我的競選活動有他們的位置。」

根據CNN，川普在昨天「超級星期二」的15州共和黨總統提名初選拿下14州，僅在佛蒙特州敗給海利。在超級星期二的共和黨初選中，海利僅拿下43張黨代表票，川普則贏得764張。（譯者：楊昭彥）1130306