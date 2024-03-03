川普初選連下數城 卻使選戰弱點成盲點

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國前總統川普正在掃除他競逐共和黨總統提名之路的一切障礙，然而初選結果也揭露，他重返白宮展開第2個任期的途中，存在一些令人憂心的阻礙。

法新社報導，在下週15個州舉行「超級星期二」（Super Tuesday）這場初選盛會之前，共和黨提名人選幾乎是已成定局。儘管如此，77歲的川普（Donald Trump）持續大量流失中間派共和黨人的支持，這些人表示希望由別人─任何其他人都好─入主美國總統的橢圓形辦公室（Oval Office）。

在幾個較早舉行初選的州，川普以高達2位數的得票率差距擊敗同黨對手海利（Nikki Haley）。然而，川普橫掃初選，卻也使他在獨立選民之間的選情亮起紅燈成為盲點。為了在今年11月總統大選擊敗現任總統拜登（Joe Biden），他需要獨立選民的支持。

在海利曾任州長6年的南卡羅來納州，她約有40%支持者在出口民調表明自己反對川普出線。此外，海利在南卡州郊區的得票贏過川普，而郊區選區可能是總統大選的關鍵所在。在新罕布什爾州初選 海利在獨立選民中的得票率是川普的兩倍。

曾任川普政府白宮聯絡主任的法拉（Alyssa Farah）示 警，對前老闆川普而言，海利的得票率響起了「最高級火警」警報。

海利透過聲明，淡化她在最近舉行的密西根州初選中得票率慘輸川普42個百分點，並指出：「川普有麻煩了，不管他是否承認。」

海利強調：「40%共和黨初選選民完全不想和川普扯上關係，他的陣營日益萎縮，卻對拉攏這些選民毫無作為。」

川普支持者也提到，拜登在獨立選民之間的民調表現不佳，國家廣播公司（NBC）最近調查發現，只有27%獨立選民支持拜登。

不過，拜登競選團隊現在寄望於隨著選民重新熟悉川普、意識到他將再次獲得共和黨提名，並跟上他面臨多項刑事起訴的官司發展，拜登及川普在一些搖擺州將縮小競爭差距。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130303