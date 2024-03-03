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共和黨總統提名戰 川普再贏密蘇里等3州

2024/3/3 12:59（3/3 13:16 更新）
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美國前總統川普。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）根據美國媒體報導，川普今天接連在密蘇里、密西根、愛達荷3州的黨團會議中勝出，朝拿下共和黨總統提名再邁進一步。

法新社報導，川普在迄今的共和黨提名戰中每戰皆捷，拉抬他下週「超級星期二」的聲勢。「超級星期二」指的是多個州同時舉辦兩黨初選的星期二，這個選舉年落在3月5日，由於當天初選結果對選情影響巨大，因此得名。

川普已在共和黨提名戰中遙遙領先，5日的「超級星期二」結果應能篤定他將於7月的黨代表大會贏得候選資格、代表共和黨出征11月的總統大選，與民主黨籍的拜登自2020年後再次對決。

在密蘇里州，根據「紐約時報」（The New York Times）報導，川普重挫他主要競爭對手、前南卡羅來納州州長海利（Nikki Haley），贏得每一個郡的黨團會議。

在密西根州，根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，約2000名共和黨人在黨團會議中投票，結果是由川普拿下今天初選的全部39張黨代表票。

在愛達荷州，根據美國國家廣播公司（NBC）和美國廣播公司（ABC）的預測，同樣由川普輕鬆勝出。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130303

#川普
#拜登
#密蘇里州
#共和黨
#密西根州
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