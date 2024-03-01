拜登川普同訪美墨邊境 移民議題隔空交火拉選票

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（中央社德州伊格帕斯29日綜合外電報導）美國總統拜登和前總統川普今天雙雙走訪美國與墨西哥邊境拚場，兩人就美國移民危機互相指責，敏感移民議題成了他們11月逐鹿白宮的焦點。

綜合法新社和路透社報導，民主黨籍的拜登與共和黨籍的川普幾乎同一時間在德州發表演說。川普稱跨境人數創新高是「拜登式入侵」；拜登則呼籲川普別再針對移民改革法案「玩弄政治」。

美國不到8個月後將舉行總統大選，川普和拜登隔空交火的情景凸顯移民議題可能會是攸關成敗的關鍵，部分民調顯示多數選民將非法入境人數創新高歸咎於拜登。

川普批「拜登式入侵」

77歲的川普在德州邊境城鎮伊格帕斯（Eagle Pass）演說時，強硬派黨內同志德州州長艾波特（Greg Abbott）就在旁邊。

地點選在伊格帕斯具有象徵意義，艾波特從當地沿著美墨交界的格蘭河（Rio Grande）區域採取軍事控制，引發與美國聯邦政府的僵局。

川普表示「拜登要為這波入侵負責」，他說「過去3年來，這是拜登式入侵」。

他承諾會讓自己昔日執政時的政策恢復落實，包括「留在墨西哥」（Remain in Mexico）政策，要求部分移民在墨西哥等待他們的美國移民案件結果出爐。

拜登控川普擋邊境法案

拜登則是在德州布朗斯維爾（Brownsville）與邊境巡邏人員和執法人員見面，地點就在川普所在位置的東方約480公里。這是拜登自2021年上任以來第2趟邊境行。

拜登除了以81歲的高齡尋求連任被視為利空外，移民也是他最大政治弱點，共和黨將移民潮歸咎於拜登支持庇護權的政策。

不過拜登試圖將這個問題轉嫁給川普，指控他破壞了兩黨通過移民法案的努力，不讓法案過關為邊境單位提供更多人員和資金。拜登說：「他們亟需更多資源。」

拜登表示：「我要對川普先生說的是…與其針對此事玩弄政治、與其要國會議員擋下這項立法，不如加入我，或是我加入你一同請國會通過這項兩黨安全法案。」他還說，他提議的措施將加快庇護程序並遏阻跨境情事。

隨行的國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上告訴記者：「此行重點在於我們身體力行，而不是別人光出一張嘴。」

民主黨票倉動搖？

美國國家廣播公司（NBC）民調顯示，川普在移民議題上領先拜登30個百分點。

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）1月31日一項民調發現，美國人日益關切移民問題，17%受訪者將此列為美國當今面臨最重要的問題，比例高於去年12月的11%。

這是共和黨受訪者最關心的議題，36%認為這是他們最擔心的事；29%則說是經濟，比例相對低。

部分民主黨陣營人士告訴路透社，他們會轉投川普；他們所在位置是靠近美墨邊境的德州馬弗里克郡（Maverick County）。德州屬於共和黨大本營，而馬弗里克郡是罕見的民主黨票倉。

52歲的凱撒瑞斯（Asalia Casares）畢生都是民主黨人，但她說11月大選可能會把票投給川普，「我不樂見我們邊境發生的情況」。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1130301