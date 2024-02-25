川普登保守派年會 援烏、移民問題孰輕孰重成焦點

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（中央社馬里蘭州國家港灣24日綜合外電報導）美國前總統川普今天在「保守政治行動會議」年度大會發表近一個半小時演說，他痛批現任總統拜登（Joe Biden）讓非法跨越邊境人數在近幾個月創下歷史新高。

法新社報導，川普（Donald Trump）於「保守政治行動會議」（CPAC）年度大會稱移民「正在扼殺我們的人民和國家」，並矢言如果他再當選總統，將實行「美國史上最大規模的驅逐行動」。

喬登（Stephanie Jordan）及寇伊（Nannette Coil）是一對好友，她們的牛仔帽在一片紅帽海中格外突出，紅帽子是川普造勢活動的典型打扮。兩人表示，她們認為提供烏克蘭更多軍援之前，應先處理美國邊境問題。

60多歲的寇伊告訴法新社：「這就像搭飛機，幫助其他人之前，你得先戴上自己的氧氣面罩。我們必須先照顧好自己。」

同樣60幾歲的喬登也說，她優先關心的是國內議題。

另外一位到華府郊區看川普發表演說的民眾道格拉斯（Patti Douglas），她有別於川普的烏克蘭政策，不反對給予烏克蘭更多援助。

道格拉斯告訴法新社：「我希望幫助烏克蘭…我認為他們真的做得很好，但需要更多援助。」

50多歲的道格拉斯是佛羅里達州居民，她還說自己不贊成將不同政策綁在一起立法。

她指出：「我認為國會應該把各項法案分開：一項關於烏克蘭，一項關於我們的邊界和其他這類議題。法案規模弄得太大是行不通的。」

包含協助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略的600億美元安全包裹法案在美國國會卡關，川普則呼籲共和黨議員抵制這項法案，直到民主黨議員同意採取打擊移民的措施，並將任何提供基輔當局的援助改為貸款形式。

美國聯邦參議院在兩黨支持之下，日前通過這項不含移民措施的包裹法案，然而聯邦眾議院的共和黨領袖矢言絕不處理該法案。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1130225