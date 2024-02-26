共和黨初選川普勝券在握 海利奮戰不退

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（中央社南卡羅來納州查爾斯頓25日綜合外電報導）是政治策略、贊助壓力還是狂妄自大？黨內初選大幅落後的海利矢言對抗川普的「戰鬥仍在進行」，她將自己定位成實際可行的選擇，以防醜聞纏身的川普選戰自爆。

法新社報導，海利（Nikki Haley）在美國共和黨總統提名的早期競爭中4戰4敗，甚至昨天在家鄉南卡羅來納州（South Carolina），曾經擔任州長的她也慘敗給川普（Donald Trump）20個百分點。

隨著與勝利幾乎絕緣，海利仍不退出初選的決定，引發外界對她要如何結束殘局，以及延長提名戰是否利於她參加2028年總統大選的質疑。

現年66歲，來自南卡羅來納州首府哥倫比亞（Columbia）的艾里斯 (Sandie Ellis) 表示，她投票支持川普，但未來「絕對」會牢記海利。

艾里斯向法新社表示：「她（海利）非常年輕，而且非常有資格，非常聰明。」他補充說，52歲的海利「還有好幾年光陰」。

海利堅稱，大多數選民反對「混亂」的川普和拜登總統再度對決，這兩位美國老人分別已77歲和81歲，他們已過了巔峰時期。

但分析人士認為，海利決定繼續參與初選，主要是為了防止川普因法律困境或健康不佳等其它因素處於劣勢。

普林斯頓大學（Princeton University）歷史和公共事務教授傑里哲（Julian Zelizer）告訴法新社：「海利留在初選是因為（川普）有可能被定罪，而非贏得勝利。」（譯者：屈享平/核稿：鄭詩韻）1130226