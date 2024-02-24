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共和黨初選前進南卡 川普誓言擊垮海利

2024/2/24 21:31
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（中央社查爾斯頓24日綜合外電報導）美國前總統川普和美國前駐聯合國大使海利今天在南卡羅來納州的共和黨初選中正面交鋒，預計川普將在海利的家鄉州南卡擊敗她，並可望獲得提名。

法新社報導，海利（Nikki Haley）2017年在川普政府時期擔任聯合國大使之前，曾在南卡羅來納州擔任6年的州長，並且相當受到歡迎，但海利的老長官川普得到黨內高層和在民調中接近2/3選民的支持。

在1月愛荷華州和新罕布什爾州的黨內提名競爭中，黨內候選人之間的交鋒基本上只是點到為止，但自從初選範圍縮小為川普和海利的兩強爭霸之後，雙方的脣槍舌戰日益激烈。

川普在羅克山市（Rock Hill）舉行的選前集會上說：「明天你們將投出一生中最重要的選票之一，老實說，我們並不十分擔心明天。」

為了證明他已經超越海利，川普誓言11月舉行美國大選時，要向總統拜登和民主黨人士展示他來勢洶洶的氣勢。

南卡羅來納州不要求選民按政黨登記，選民登記後，可在民主黨或共和黨初選中擇一投票。

海利是比較傳統的保守派，主張有限政府和強硬的外交政策，她將依靠溫和派人士的選票，不過這種策略對她來說幫助有限，因為在前幾次提名競選中都輸給川普。（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1130224

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