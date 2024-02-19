川普避談納瓦尼之死 海利：令人憂心

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）前美國駐聯合國大使海利今天抨擊前總統川普對俄羅斯反對派領袖納瓦尼之死保持沉默，和他在競選活動中揚言不會出手捍衛欠款北約盟國的驚人言論。

美國佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）宣布退出共和黨初選後，海利（Nikki Haley）成了川普爭取黨內提名的唯一對手。

海利在美國廣播公司（ABC）節目「本週」（This Week）中說：「事實是，他（指川普）對與納瓦尼（Alexei Navalny）有關的一切不感興趣，他要不是站在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）那邊，覺得蒲亭殺了政敵很酷，不然就是他單純覺得這沒什麼大不了。」

海利補充道：「無論是哪一個，都令人憂心，也都是個問題。」海利和川普正尋求在共和黨總統候選人提名戰中脫穎而出，以代表共和黨出馬角逐11月的總統大選，但海利聲勢遠遠落後川普。

47歲的納瓦尼16日在北極圈內流放地昏迷後逝世，死因不明，以美國總統拜登為首的各國領袖直指蒲亭必須為此負責。

然而，在納瓦尼的死訊傳出後，可能與拜登在11月大選再度對決的川普幾次公開露面都沒有對此發表言論。

川普不僅未對納瓦尼之死置評，幾天前還表示，將「鼓勵」俄羅斯攻擊未履行財務義務的北大西洋公約組織（NATO）成員，這番言論讓西方盟國大為震驚。

川普此言為在慕尼黑舉行的重要全球安全會議蒙上陰影，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）警告說，川普不應「破壞」北約安全。

拜登也猛烈抨擊川普的言論「太危險」且「太不美國了」。

曾於川普任內擔任美國駐聯合國大使的海利說，川普的言論令人「不寒而慄」。

她告訴美國廣播公司說：「他在那一刻所做的一切，就是賦予蒲亭權力。」

海利說：「讓我們提醒美國民眾，蒲亭曾說，一旦拿下烏克蘭，下一個就是波蘭和波羅的海國家…這些都是北約成員國，那會讓美國立即陷入戰爭。」（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1130219