趁「超級星期二」救選情 金主力挺海利最後一搏

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（中央社南卡羅來納州羅克山19日綜合外電報導）主管機關文件與政界人士表示，力挺海利爭取美國共和黨總統候選人提名的支持者正在「超級星期二」初選州傾注資金，好讓海利保有競爭力，不致與前總統川普愈離愈遠。

路透社報導，類似注資行動近日有加碼趨勢，顯見各界益發認為，面對在南卡羅來納州擁有廣大支持的川普，海利（Nikki Haley）應該無法爆冷在她的家鄉州贏得初選。

南卡2月24日將舉行初選，身為前州長的海利近來忙著穿梭州內跑場，但基本上仍無法縮小與川普超過30個百分點的民調差距。

6位分析家和支持海利的人士現在表示，也曾任駐聯合國大使的海利將在3月的頭5天盡最大、也是最後的努力，希望重回競爭行列。

3月初將有21個州與地區的選民前往投票所，其中大部分州是在3月5日「超級星期二」舉行初選。

支持海利競選的外部超級政治行動委員會（Super PAC）Primary Pivot聯合創始人史瓦茲（Robert Schwartz）表示：「南卡選情真的艱困，這裡對川普非常友善。」

「我們是希望海利在南卡不要輸得太難看，然後放眼超級星期二。」

從若干金主願意金援機會不大的3月初選，不難看出金主有多力挺海利，儘管她在前4場初選都以大幅差距落敗。

大約12名金主、募款人和捐款人顧問告訴路透社，川普4起刑事案件懸而未決，可能逼得他放棄參選，屆時海利就會成為當然的共和黨總統候選人。

Primary Pivot鎖定無黨派選民以及願意在共和黨初選投票的民主黨選民，現已跟大大小小捐款人籌到約100萬美元。史瓦茲說，Primary Pivot也對緬因、麻州、科羅拉多州和維吉尼亞州等「超級星期二」初選州的選民發送為海利拉票簡訊。

史瓦茲還說，Primary Pivot最近在密西根州和維吉尼亞州聘請顧問，並希望在麻州與明尼蘇達州招募員工。

這些州很多是11月5日大選可能投給民主黨籍總統拜登的州，而在這些州贏得初選，對海利取得國內其他地方的共和黨選民支持，助益或許不是太大。

就連海利的支持者，也承認她要拉下川普贏得提名的機會渺茫。

南卡共和黨資深黨工（Chip Felkel）談到專注3月提名戰的決定時表示：「我認為她只能這樣打了，她將以相當大的差距輸掉南卡。」

雖然各州民調不一，但無一顯示海利在任何州領先。

川普的高級顧問米勒（Jason Miller）昨天在社群媒體X分享一系列民調結果，顯示海利在「超級星期二」的8個州遠遠落後。

7月將在黨代表大會選出提名人的黨代表，約有一半的票數會在超級星期二產生，也就是說，海利3月初的表現必須有一定水準，不然理論上就將瀕臨淘汰的命運。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130220