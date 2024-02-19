ING分析師：川普若當選 北京在台灣、南海更有恃無恐

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（中央社紐約19日綜合外電報導）荷蘭國際集團（ING）亞洲研究部門主管卡奈爾（RobertCarnell）今天表示，一旦川普再度當選美國總統，華府可能減少區域駐軍，北京的勢力恐將隨之擴張。

彭博（Bloomberg News）報導，卡奈爾今天在ING的菲律賓經濟年度簡報會議上表示，川普主政下的美國恐怕不會像拜登時期一樣，在爭議海域和中國對抗，且川普政府可能會削弱和台灣的關係。

在被問到若川普再度當選，他將如何看待台海緊張局勢時，卡奈爾回應：「川普若掌權，我想目前還不清楚他是否會說，台灣我們挺你。」

「因此，某種程度上，這會讓中國更加有恃無恐。」

他指出：「更多的騷擾行動、入侵專屬捕魚區、在無人島礁興建軍事設施，以及在爭議區域開發石油和天然氣，凡此種種都勢必會出現在中國的計畫之中。」（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1130219