川普拜登再對決選民生厭 第3勢力外卡可能打破均勢

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）自喬治．華盛頓之後，美國就沒出過無黨籍總統，但在兩黨民調領先者川普和拜登空前不受歡迎的情況下，所謂的「外卡」參選人紛紛冒出頭，民眾接受程度似乎也高過以往。

法新社報導，多份民調顯示，美國選民不希望再看到拜登和川普對決局面，願意認真考慮以無黨籍或第3勢力身分參選的政治人物。

分析家表示，這些所謂的「攪局者」11月入主白宮機會不大，卻可能讓大選天平往任一方傾斜。

民主黨人尤其擔心這些「外卡」參選人影響勝算，想想2016年綠黨（Green Party）的史坦（Jill Stein）怎麼壞了希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）選情就好。

除了史坦這次再度出馬，其他還有多位尋求顛覆兩黨制度的參選人，包括種族正義活動家威斯特（Cornel West），以及大名鼎鼎、可能對現狀構成最大威脅的小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）。

曾任雷根和老布希總統文膽的馬金農（Douglas MacKinnon）認為，身為前民主黨籍總統甘迺迪（John F. Kennedy）的侄子，小羅勃正讓2024年大選形成三足鼎立局面。

麥金農在「國會山莊報」（The Hill）專欄寫道：「（小羅勃）甘迺迪的言論和警告讓美國年輕選民心有戚戚焉，也讓他在這一族群的支持度領先拜登和川普。」

由於此次兩大黨的提名程序其實都稱不上競爭激烈，本屆大選的競選活動，將是史上數一數二長的一次。

拜登和川普已然劃下戰線，但美國民意研究所公共事務研究中心（NORC Center for Public Affairs Research）和麻薩諸塞大學安模斯特分校（University of Massachusetts-Amherst）近期民調顯示，超過一半選民對於再看到2020年的老面孔對決不甚滿意。

小羅勃這位美國最著名民主黨政治世家的後代出馬，對兩黨哪位參選人威脅更大，目前看法依舊分歧。

拜登和川普在RealClearPolitics民調平均值幾乎打成平手，但若納入小羅勃一同調查，小羅勃有17%支持，川普則會變成領先5個百分點。

維吉尼亞大學（University of Virginia）政治中心的康迪克（Kyle Kondik）警告，民調常誇大對無黨籍人士的支持，他們往往開高走低。

但康迪克說：「納入潛在第3勢力參選人的民調通常顯示，他們對拜登的傷害比對川普更大。」

保守派傾向同意這一觀點。

右傾政治行動者兼RED PAC首席策略師科林（Charlie Kolean）說：「小羅勃對拜登構成合理威脅，因為他關注千禧世代選民和Z世代選民關心的問題。」

康迪克說，兩黨以外的參選人難就難在找到資金和資源，要參選已經很難，更遑論勝選。

但「外卡」參選人只要在少數幾個激戰區拿到可觀票數，就足以左右選舉。

2016年，史坦只贏得1%選票，但她在幾個搖擺州的得票率，超過川普對希拉蕊的勝選幅度。

史坦上個月對有線電視NewsNation表示：「選民確實有權選擇要投給誰。」

「我認為，試圖把兩個其實是為經濟精英服務、來自兩個殭屍政黨的殭屍參選人強塞給選民…真的非常傲慢。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1130219