更多編輯台推薦新聞：
桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝
運動

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄
生活

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化
文化

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
立法院20日開議先施政報告 食安專報時間藍綠白喬不攏
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登1/300
首頁 / 國際

川普拜登再對決選民生厭 第3勢力外卡可能打破均勢

2024/2/19 17:29（2/19 17:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國總統拜登（左）和前總統川普（右）。（中央社製圖；右圖版權屬公眾領域，左圖取自facebook.com/joebiden）
美國總統拜登（左）和前總統川普（右）。（中央社製圖；右圖版權屬公眾領域，左圖取自facebook.com/joebiden）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）自喬治．華盛頓之後，美國就沒出過無黨籍總統，但在兩黨民調領先者川普和拜登空前不受歡迎的情況下，所謂的「外卡」參選人紛紛冒出頭，民眾接受程度似乎也高過以往。

法新社報導，多份民調顯示，美國選民不希望再看到拜登和川普對決局面，願意認真考慮以無黨籍或第3勢力身分參選的政治人物。

分析家表示，這些所謂的「攪局者」11月入主白宮機會不大，卻可能讓大選天平往任一方傾斜。

民主黨人尤其擔心這些「外卡」參選人影響勝算，想想2016年綠黨（Green Party）的史坦（Jill Stein）怎麼壞了希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）選情就好。

除了史坦這次再度出馬，其他還有多位尋求顛覆兩黨制度的參選人，包括種族正義活動家威斯特（Cornel West），以及大名鼎鼎、可能對現狀構成最大威脅的小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）。

曾任雷根和老布希總統文膽的馬金農（Douglas MacKinnon）認為，身為前民主黨籍總統甘迺迪（John F. Kennedy）的侄子，小羅勃正讓2024年大選形成三足鼎立局面。

麥金農在「國會山莊報」（The Hill）專欄寫道：「（小羅勃）甘迺迪的言論和警告讓美國年輕選民心有戚戚焉，也讓他在這一族群的支持度領先拜登和川普。」

由於此次兩大黨的提名程序其實都稱不上競爭激烈，本屆大選的競選活動，將是史上數一數二長的一次。

拜登和川普已然劃下戰線，但美國民意研究所公共事務研究中心（NORC Center for Public Affairs Research）和麻薩諸塞大學安模斯特分校（University of Massachusetts-Amherst）近期民調顯示，超過一半選民對於再看到2020年的老面孔對決不甚滿意。

小羅勃這位美國最著名民主黨政治世家的後代出馬，對兩黨哪位參選人威脅更大，目前看法依舊分歧。

拜登和川普在RealClearPolitics民調平均值幾乎打成平手，但若納入小羅勃一同調查，小羅勃有17%支持，川普則會變成領先5個百分點。

維吉尼亞大學（University of Virginia）政治中心的康迪克（Kyle Kondik）警告，民調常誇大對無黨籍人士的支持，他們往往開高走低。

但康迪克說：「納入潛在第3勢力參選人的民調通常顯示，他們對拜登的傷害比對川普更大。」

保守派傾向同意這一觀點。

右傾政治行動者兼RED PAC首席策略師科林（Charlie Kolean）說：「小羅勃對拜登構成合理威脅，因為他關注千禧世代選民和Z世代選民關心的問題。」

康迪克說，兩黨以外的參選人難就難在找到資金和資源，要參選已經很難，更遑論勝選。

但「外卡」參選人只要在少數幾個激戰區拿到可觀票數，就足以左右選舉。

2016年，史坦只贏得1%選票，但她在幾個搖擺州的得票率，超過川普對希拉蕊的勝選幅度。

史坦上個月對有線電視NewsNation表示：「選民確實有權選擇要投給誰。」

「我認為，試圖把兩個其實是為經濟精英服務、來自兩個殭屍政黨的殭屍參選人強塞給選民…真的非常傲慢。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1130219

#川普
#史坦
#拜登
#甘迺迪
延伸閱讀
學者：台選舉不影響美對台政策 美國大選可能成轉捩點拜登年老記性差引憂 賀錦麗自稱準備好擔任美國總統拜登保留密件案不起訴 美國特檢稱他年長記性不佳川普若返白宮美國恐再退出巴黎氣候協定 可能發展一次看美國最高院審川普選票除名案 如何解讀憲法第14修正案成關鍵
拜登
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
拜登與澤倫斯基通話 有信心國會將批准對烏克蘭金援
172.30.142.36