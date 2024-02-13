拜登年老引憂 賀錦麗自稱準備好擔任美國總統

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）各界擔憂美國總統拜登（Joe Biden）年事已高之際，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）上週接受媒體專訪表示，她已經準備好出任總統。

被問到要說服選民自己適任總統職務所面臨的挑戰時，現年59歲的賀錦麗向「華爾街日報」（The Wall Street Journal）說道：「我已經準備好擔任了，毫無疑問。」

賀錦麗受訪指出，那些看過她工作的人們「充分瞭解」自身的「領導能力」。她受訪的幾天後，美國特別檢察官公布報告再次引發民眾對於拜登年紀和心智能力的疑慮。

「國會山莊報」（The Hill）報導，特別檢察官赫爾（Robert Hur）對於拜登不當處理機密文件案決定不予刑事起訴，但他的調查報告稱拜登為「記憶力差的老年人」。

現年81歲的拜登8日在記者會反擊，為自己任職總統時的記憶力和心智狀況做辯護。

但這項調查報告的內容，仍加深各界對於拜登是否應該競選連任總統的憂心。

賀錦麗去年也曾表示，「如果有必要」，她已準備好接任美國總統。（譯者：陳彥鈞）1130213