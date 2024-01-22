賀錦麗站上第一線推墮胎權 要打川普選舉罩門

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統拜登和副總統賀錦麗本週將力推女性的墮胎權，民主黨人深信這項議題是前總統川普在11月大選中的政治要害。

拜登競選團隊面對墮胎權議題，將賀錦麗推上第一線以傳遞如下訊息：若共和黨的川普捲土重來，他將進一步限制墮胎權。

賀錦麗明天將往威斯康辛州，就此議題展開全國巡迴演講，紀念「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）將墮胎合法化的歷史性裁決第51週年。2022年，傾向保守的最高法院推翻了相關裁決。

美國最高法院目前9位大法官當中，有3位是川普提名的。

拜登與賀錦麗預定23日在維吉尼亞州，就此一議題舉行大型集會，這是兩人首度在2024年競選活動中聯合亮相，第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）和賀錦麗的丈夫、美國第二先生任德龍（Douglas Emhoff）也將與會。

川普一再吹噓，美國最高法院推翻受聯邦保障的墮胎權，這應該歸功於他，而拜登的競選團隊則愈來愈相信，此一議題將有利拜登選情。

根據「紐約時報」（The New York Times）追蹤報導，自最高法院推翻有關墮胎權的裁決以來，美國已有14州全面禁止墮胎，另外有7州則以妊娠時間來限制是否能墮胎。

賀錦麗19日聲明表示：「若川普再次當選，他將嘗試取消全國每個州的墮胎護理，他已有計畫這樣做。」

拜登與賀錦麗的競選團隊表示，拜登和其他發言人將在23日「強調2024年生育自由面臨的風險，包括一名鼓吹『讓美國再次偉大』的共和黨人所帶頭的全國墮胎禁令威脅」。

法新社報導，即使保守派團體極力推動限制或徹底禁止墮胎，民調仍一再顯示，絕大多數美國人支持繼續實施安全墮胎。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1130122