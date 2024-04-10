美國亞利桑那州維持1864年墮胎禁令 拜登批殘酷

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（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）美國亞利桑那州最高法院今天裁定，可以執行有160年歷史、幾乎全面禁止墮胎的禁令，使得墮胎成為這個總統大選關鍵搖擺州備受關注的議題。拜登批這是殘酷的禁令。

法新社報導，美國已有數州接二連三對存在嚴重分歧的生育權議題採取措施，而亞利桑那州允許任何提供墮胎行為的醫師或護理人員，被判處最高5年有期徒刑。墮胎議題預計將在拜登與共和黨挑戰者川普的11月大選中發揮巨大作用。

亞利桑那州最高法院裁定可執行墮胎禁令後，拜登幾乎馬上發布聲明譴責這是「殘酷的禁令」。他說：「這項裁決是共和黨民選官員推動的極端政策所導致的結果，他們致力於剝奪婦女的自由。」

美國聯邦最高法院2022年做出裁決，終止全國對墮胎的保障，並允許各州制定自己的規定。亞利桑那州最高法院援引這項裁決說，一項追溯自美國內戰時期的地方法律是有效的。

1864年亞利桑州還只是一個領土，而不是一個州，當時草擬了最初的立法，禁止除了為挽救婦女性命之外的所有墮胎，並對任何提供墮胎手術的人處以最高5年有期徒刑。

亞利桑那州最高法院在今天的裁決中說，立法機關從未在地方法律中明確規定墮胎權，這個權利是因為現已移除的聯邦法規才存在。

亞利桑那州最高法院做出裁決時指出：「這項立法顯示了限制選擇性人工流產的一貫設計…以及自1864年來堅定不移禁止選擇性人工流產的意圖。」

「直到今日，我們的立法機關從未明確規定或獨立授權選擇性人工流產的權利。」

實際上，亞利桑那州允許懷孕15週以內的墮胎。

法官將暫緩執行這項禁令14天，以允許因應法律挑戰。

除了暫停執行外，這項裁決的命運還尚未明朗，民主黨籍州檢察長梅斯（Kris Mayes）已矢言，她不會執行一項她稱之為「不合情理…且侮辱自由」的裁決。

她說：「今天的決定要重新實施一項舊法，當時亞利桑那還不是一個州，內戰仍在激烈進行，婦女甚至不能投票，這將成為我們州的一個汙點而載入史冊。」

「我要完全清楚地表明，只要我還是州檢察長，就不會在這個州根據這項嚴法起訴任何婦女或醫師。」（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1130410