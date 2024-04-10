連盟友也看不下去 拜登：尼坦雅胡加薩政策錯誤

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）根據今天播出的專訪內容，美國總統拜登說以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的加薩政策是一個「錯誤」，敦促以色列做出停火呼聲。

法新社報導，拜登這番話是他迄今對尼坦雅胡最尖銳的批評之一。以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩（Gaza）的戰爭，造成大量平民死傷，生活環境困苦，已導緊張局勢日益加劇。

當被問及尼坦雅胡處理以哈戰爭的方式，拜登告訴美國西班牙語電視頻道「環球電視台」（Univision）說：「我認為他的所作所為是一場錯誤。我不認同他的作為。」

拜登並再次提到以色列4月1日在加薩發動無人機攻擊，造成美國慈善團體世界中央廚房（World Central Kitchen）7名志工喪生的事件，是多麼讓人「怒不可遏」。

世界中央廚房志工遇襲事件曝光後，拜登已和尼坦雅胡有過一段措詞強硬的通話。

拜登在環球電視台專訪中補充說：「我的呼籲就是由以色列喊出停火，允許所有食物和醫藥於接下來6個、8個星期進入該國。」

拜登這段呼籲停火的評論，迥異於他過去的發言。他先前曾表示，責任在控制加薩的哈瑪斯身上，說哈瑪斯需先同意休戰以及人質釋放協議。

他在專訪中也升高施壓以色列，要以色列允許更多援助物資進入環境極其惡劣的加薩。他說，他已與沙烏地阿拉伯、約旦和埃及方面談過話，說這3國都「準備好把糧食送進去」。

拜登進一步表示，「沒有理由不提供醫療和糧食需求給這些人。這應該現在就去做。」

這段專訪凸顯了世界中央廚房志工在加薩遇死劫引發全球眾怒後，拜登的以色列政策立場進一步驟變。

● 7志工遇害成最後一根稻草 拜登從挺以變批以

哈瑪斯去年10月7日跨境突襲以色列，促使以色列對哈瑪斯控制的加薩發動報復式攻擊後，拜登最初強烈支持以色列，但也對加薩付出的人命代價表達過憂慮。

直到世界中央廚房志工喪命，拜登才終於在措詞強硬的通話中警告尼坦雅胡說，要是以方不改變他們在加薩的做法，美國將不得不改變方針。

在本月4日的通話中，拜登表明，以色列必須立即讓更多援助進入加薩並保護平民，並敦促尼坦雅胡「賦權給手下協商人員」，以盡快與哈瑪斯達成停火協議。

以方同一天回覆說他們同意開設新的援助路徑，並於週末期間宣布自加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）撤軍。

然而，由於尼坦雅胡不顧華府反對，堅持已敲定對鄰近埃及邊界的加薩南部城市拉法（Rafah）大舉進攻日期，美以關係依舊緊張。

拜登其實也面臨著國內壓力。隨著11月總統大選日益逼近，他的加薩政策引發愈來愈多穆斯林和年輕選民的不滿，連主要盟友也呼籲他改變政策走向。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1130410