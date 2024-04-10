愛爾蘭外長：幾週內提案承認巴勒斯坦國家地位[影]

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（中央社愛爾蘭首都都柏林9日綜合外電報導）愛爾蘭外交部長馬丁（Micheal Martin）今天在都柏林（Dublin）表示，愛爾蘭將於未來幾週內採取行動，承認巴勒斯坦的國家地位。

法新社報導，馬丁表示，在「更為全面的國際討論」結束後，他將向政府提出一項有關承認巴勒斯坦國家地位的正式提案。

他在愛爾蘭國會的演說中表示：「但不要懷疑，承認巴勒斯坦的國家地位一事即將發生。」他表示，延後承認巴勒斯坦國家地位已「不再可行，也站不住腳」。

馬丁稍後告訴當地媒體說，正式提案將於「未來幾週內」提交。他表示，在過去6個月期間，自己不斷和其他參與和平倡議的國家，討論承認巴勒斯坦國家地位一事。

西班牙、愛爾蘭、斯洛伐克、馬爾他的領導人上個月在聯合聲明中表示，他們已經準備好承認巴勒斯坦的國家地位。

愛爾蘭長期以來一再表示，若對中東和平進程有所幫助，原則上不會反對正式承認巴勒斯坦的國家地位。

然而，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩（Gaza）爆發戰爭後，為這個議題帶來新的動力。

馬丁說：「我不懷疑已出現戰爭罪情事，我也強烈譴責持續轟炸加薩民眾的行為。」

他表示，承認巴勒斯坦國家地位「可能成為催化劑，除了能幫助加薩及約旦河西岸（West Bank）的民眾，也能進一步推動阿拉伯率領的和平倡議」。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130410