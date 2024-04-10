英：關切加薩人道情勢 但不會停運武器給以色列

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）英國外相卡麥隆今天指出，倫敦當局決定持續運交武器給以色列。英國政府正面臨外界施壓，要求暫停向被控在加薩（Gaza）地區違反人道主義原則的以色列出口武器。

卡麥隆（David Cameron）在訪問華府時表示：「我已針對以色列和國際人道主義法，並依照英國強健武器出口管制制度的要求，審查了有關加薩局勢和以色列軍事行動作為的最新法律建議。」

他說：「經最新評估，我們對武器出口許可的立場維持不變。」

卡麥隆在與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的聯合記者會上指出：「然而，我要明確表示，我們依然嚴重關切加薩的人道援助問題。」

儘管美國對總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）失望之情升高，但仍駁回停止運交武器給以色列的呼聲。美國目前是以色列最大武器供應者。

「世界中央廚房」（World Central Kitchen）7名人道援助人員上週死於以色列空襲下，其中包括3名英國人和2名美裔加拿大人，引發國際撻伐，以軍表示此事純屬意外

在數名前最高法院法官領銜下，超過600名英國法界人士向英國政府遞出聯名信，指英國甘冒違反國際法的風險，向以色列出口武器。

武器管制團體指出，根據所謂的單一發行許可，倫敦自2015年以來批准對以色列的軍售已逾4.87億英鎊（約新台幣197.5億元）。

德國是以色列另一主要武器出口國，目前在國際法院（International Court of Justice）面對訴訟，尼加拉瓜指控德國違反1948年制定的聯合國種族滅絕公約。這項公約是在納粹大屠殺（Holocaust）後制定。

德國表示，尼加拉瓜「嚴重扭曲」其記錄，還說對以色列的支持是柏林外交政策的核心。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1130410