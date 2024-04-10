以色列矢言進軍拉法 布林肯：以美將先行會商

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國國務卿布林肯今天表示，以色列與美國官員預計下週將就以色列可能攻擊拉法一事商談。拉法約有150萬巴勒斯坦人避難，也是加薩最後一個尚未成為以軍地面攻擊目標的城市。

綜合法新社與路透社報導，卡達等國在開羅尋求在調解加薩停戰和人質交換方面取得進展，不過以色列今天持續轟炸加薩目標，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）堅稱將對拉法（Rafah）發動地面入侵。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，他預計下週於華盛頓舉行新會談前，以色列不會入侵拉法。

尼坦雅胡昨天表示，要取得對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）的勝利就需要進入拉法，儘管華盛頓警告不要如此，但已經確定行動日期。

不過布林肯在國務院與英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）會面後對記者表示，華盛頓尚未得到以色列攻擊拉法的具體日期。

布林肯說：「相反的，我們正與以色列就任何拉法行動對話。」他補充說，他預計談判將在下週持續進行。

布林肯表示：「我預計在這些會談前，（以色列）不會採取任何行動，就此而言，我不認為有任何迫在眉睫之事。」

布林肯也表示，美國將繼續與卡達和埃及就加薩停火協議密切合作。他補充說，昨天有400輛卡車獲准進入加薩，這是自去年10月7日以哈雙方爆發衝突以來最多的。

哈瑪斯消息人士稱，根據最新的停火提議，雙方戰鬥將停止6週，加薩約40名婦女和兒童人質將用以交換以色列扣押的數百名巴勒斯坦囚犯。另外，每天將有多達500輛救援卡車允入加薩。

哈瑪斯稍早表示「感謝」卡達、埃及和美國居中斡旋，但也指控以色列在談判期間沒有回應他們的任何要求，包括從加薩全面撤軍。

儘管來自最忠實盟友美國的壓力越來越大，尼坦雅胡強調將追求雙重目標：帶回「我們所有人質」並且摧毀哈瑪斯。

尼坦雅胡今天在訪問軍事基地時重申上述訊息，他表示：「世界上沒有任何力量可以阻止我們。」

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，「全面軍事入侵拉法將對困在當地的平民產生重大傷害」，「最終有損以色列安全」。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1130410