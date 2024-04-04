烏克蘭亟需軍援 卡麥隆北約外長會議籲加緊投資生產

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（中央社記者陳韻聿倫敦3日專電）烏克蘭苦缺武器和彈藥，夏季迎戰預計加大攻勢的俄羅斯恐十分吃力，英國外相卡麥隆在今天登場的北約外長會議擬持續呼籲盟友，加緊投資與生產軍備，以加強軍援烏克蘭、提升歐洲整體防衛。

英國外交部表示，卡麥隆（David Cameron）將鼓勵盟友支持英國提出的規劃，為烏克蘭添購北大西洋公約組織（NATO）規格飛彈、彈藥等軍備。

此外，卡麥隆將重申英國支持烏克蘭成為北約一員。

北約3日至4日舉行外長會議，烏克蘭及中東局勢依然是焦點。

根據議程，北約在印太區域的4個正式夥伴，也就是澳洲、日本、南韓以及紐西蘭的外長4日將加入會議。英國外交部指出，隨著世界局勢愈加不穩定，英國持續深化與這4個國家的關係。

有鑑於全球安全的地理界線日益模糊、中國崛起對區域及跨區域安全構成嚴峻挑戰，北約自2016年起持續強化與4個印太夥伴的往來，指標事件包括此印太4國的外交部會首長於2020年首次參加北約外長會議，元首及政府首長於2022年首次出席北約峰會，軍事首長則於2022年首次參與北約軍事委員會會議。

在2021年峰會，北約成員國達成共識，將與全球「關鍵行為者」及其它新對口加強往來，地理範圍涵蓋亞洲、非洲、拉丁美洲。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天告訴媒體，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在烏克蘭越成功，「我們就越有可能在南海看見類似的事情發生」。

俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭，目前占領烏克蘭約20%領土。

儘管北約多次強調對烏克蘭的強力支持，在執行面，軍援烏克蘭卻屢發生「來得不夠多、不夠快」、「只夠確保烏克蘭不至於慘敗，卻難以確保烏克蘭勝利」的情況。

已有不少分析示警，為短期利益犧牲烏克蘭、允許俄羅斯步步進逼，歐洲未來恐得為自身安全付出更重大代價。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）近日告訴美國「華盛頓郵報」（Washington Post），若盟友軍援未能及時補強，烏克蘭恐被迫撤守部分前線。

他說：「若你一天需要8000發（砲彈）防禦前線，但你只有例如2000發，你就得做少一點事。怎麼做？當然是後退，讓前線短一點。一旦前線崩潰，俄羅斯就會攻擊大城市。」

彭博（Bloomberg News）今天援引數名烏克蘭盟友國家知情人士說法報導，烏軍被迫節約使用槍砲，且俄烏砲彈發射量的差距已由今年1月底的3比1擴大至目前的7比1。

根據一年多前的規劃，歐盟應在今年3月結束前向烏克蘭供應100萬枚砲彈，但目標時程如今已推遲至今年底。目前歐盟僅達成約一半的目標值。

同時，俄羅斯堪稱已全面進入「戰時經濟」狀態，軍工業一天輪3班加緊生產，今年的國防與安全事務預算，僅以帳面金額計，其占比即達聯邦預算總額約4成。

北約有情資評估，俄羅斯砲彈產能可達每年約300萬枚，這還不計入來自北韓、伊朗的供應量。相較之下，目前歐美每年僅可供應烏克蘭約120萬枚砲彈。

歐洲擬短期內大量提升彈藥等軍備生產，面臨的幾個主要挑戰包括原物料供應短缺，以及軍工業和相關供應鏈產能不足，而提升產能需要時間、資金、人力，以及往往最關鍵的「政治意志」。

儘管北約部分國家陸續與烏克蘭簽署長期安全承諾，愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）指出，長期承諾很重要，但事實是，在戰爭中，勝利取決於哪一方有最充足的彈藥。

在今天開始的外長會議，北約各國將討論設立1000億歐元（約新台幣3.5兆元）基金、軍援烏克蘭的5年期計畫。（編輯：陳正健）1130404