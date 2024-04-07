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英國派遣皇家海軍艦艇馳援加薩 建立海上走廊

2024/4/7 13:33
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（中央社倫敦6日綜合外電報導）英國外交部和國防部今天表示，英國皇家海軍（Royal Navy）一艘艦艇將向加薩提供援助，這是國際努力協助在5月初建立一條新的人道主義海上走廊的一環。

英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）發表聲明說，這項包括美國、賽普勒斯等夥伴在內的多國行動，將在加薩海岸打造新的臨時碼頭。

卡麥隆聲明指出：「加薩情勢嚴峻，饑荒的可能性真實存在，英國仍致力為迫切需要的人們提供援助。」

英國外相辦公室表示，卡麥隆也承諾提供970萬英鎊（約新台幣3.9億元）援助設備和後勤，協助建立從賽普勒斯到加薩的海上走廊。

英國外交部指出，根據這項倡議，援助物資將在賽普勒斯先行審查，然後透過美國正在沿海打造的新臨時碼頭、或經由以色列同意開放的阿什杜德（Ashdod），直接運送到加薩。

英國國防部長夏普斯（Grant Shapps）說，這個位於加薩海岸的新臨時碼頭將可停泊貨船，經由海運來運送援助。

英國政府表示，軍方團隊已與位於佛州坦帕（Tampa）以及賽普勒斯的美國作戰總部規劃團隊合作數週，來開發最安全、最有效的海上路線。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130407

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