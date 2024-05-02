本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
美最高法院廢墮胎權
新聞專題
美最高法院廢墮胎權1/72
首頁 / 國際

2共和黨人跑票 亞利桑那州參議會同意廢除墮胎禁令

2024/5/2 11:30（5/2 11:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社鳳凰城1日綜合外電報導）美國亞利桑那州參議會今天投票廢除該州1864年頒布的墮胎禁令；這項禁令原本將在幾週內生效。

綜合路透社與法新社報導，亞利桑那州參議會以16比14的投票結果通過廢除這項1864年的法令，預計很快將由民主黨籍州長郝愷悌（Katie Hobbs）簽署。州參議會表決期間，有兩名共和黨籍州參議員跑票支持廢除這項墮胎禁令。

在美國充滿爭議的墮胎議題辯論中，亞利桑那州此一轉變是為最新進展。墮胎相關辯論預計將在今年美國總統大選中發揮重大作用。現任總統拜登和前總統川普很有可能在選戰中再度針鋒相對。

亞利桑那州最高法院4月9日裁定可執行南北戰爭時期一項幾乎全面禁止墮胎的禁令。這項1864年的法令是早在亞利桑那州建州以前、婦女還未享有投票權之前起草，規定禁止墮胎手術，就連強暴和亂倫懷孕也不例外，除非是為了挽救孕婦性命才能動刀，依法被起訴的醫師面臨5年有期徒刑。

郝愷悌今天在社群媒體上寫道：「我很高興看到州參議會響應了我的號召，投票廢除了1864年的全面性墮胎禁令。」

她表示：「儘管這對於保護女性健康至關重要，但這不過只是個開始。我永遠不會停止為女性爭取生育自由。」（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1130502

#川普
#亞利桑那州
#美國
延伸閱讀
美國佛州議會批准禁令 懷孕6週以上不許墮胎時代雜誌專訪：川普勾勒第2任期願景 追求威權治國亞利桑那墮胎禁令爭議 拜登打廣告批川普亂源墮胎議題兩面刃 川普走險棋選擇得罪保守派人士
郝愷悌
亞利桑那州眾院同意廢除墮胎禁令 參院最快5/1表決
川普
佛州6週禁墮胎令生效 賀錦麗闖敵營批川普造成川普違反禁言令遭罰9000美元 再犯可能坐牢
美最高法院廢墮胎權
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
亞利桑那墮胎禁令爭議 拜登打廣告批川普亂源
172.30.142.20
更多編輯台推薦新聞：