美國南卡羅來納州重劃選區被控種族歧視 最高法院裁決相挺

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國南卡羅來納州共和黨人先前重劃國會選區，將原屬第1選區的3萬名非裔居民納入第6選區，引發爭議。聯邦最高法院今天做出裁決，使得證明重劃選區時存在種族歧視更加困難。

路透社報導，下級法院先前裁決，這份地圖侵犯非裔選民依據憲法第14修正案所享有的權利，即確保人人依法獲得平等保障。但最高法院以6票贊成、3票反對的結果推翻這個決定，裁決書由保守派大法官阿利托（Samuel Alito）執筆。最高法院現任9名大法官以保守派居多數。

自由派大法官對於最高法院決定讓人更難從法律上證明一份選舉地圖含有種族歧視、因此違憲的結果提出警告。

大法官凱根（Elena Kagan）在不同意見書中寫道，最高法院今天向那些常有動機去利用種族以達成黨派目的或壓制少數族群選舉影響力的各州議員和地圖繪製者釋出的訊息是「繼續這麼做吧」。另兩名自由派大法官也同意此一看法。

由共和黨掌控的南卡羅來納州議會2022年重劃州內一個聯邦眾議員選區的邊界，引發爭議。新地圖提高了選區內的白人選民占比，同時縮小非裔選民比例，下級法院形容此舉是「漂白」選區。南卡羅來納州共有7個聯邦眾議員選區。

阿利托在裁決書中寫道，「沒有直接證據」顯示種族是選區設計的首要考量，且「間接證據遠遠無法證明選區劃分過程的動力是種族而非黨派偏好」。

南卡羅來納州共和黨人聲稱，這個包含大西洋沿岸查爾斯頓郡（Charleston）部分地區的選區是為了獲得黨派優勢而劃設。最高法院2019年做出裁決，認為基於黨派利益而繪製地圖不在聯邦法院審查範圍內，但以種族為主要考量來重劃選區仍屬非法。

最高法院裁決認定，提出異議的美國全國有色人種民權促進協會（NAACP）、美國民權聯盟（ACLU）等團體和非裔選民未能證明重劃選區的組成主要是出於種族考量。非裔選民一般傾向支持民主黨。

這份地圖將3萬名原本在第1選區的非裔居民劃入旁邊的第6選區，即南卡羅來納州唯一選出民主黨籍聯邦眾議員的選區。在重劃選區之前，共和黨籍的梅斯（Nancy Mace）於2020年大選的第1選區僅以些微票數之差擊敗民主黨籍候選人；到了2022年採用新地圖後，梅斯輕輕鬆鬆就贏得連任。

由於最高法院去年10月聽取辯論後要花很多時間採取行動，下級法院今年3月裁決，有爭議的地圖可用於11月5日全國大選。共和黨目前在聯邦眾議院占有217席，多於民主黨的213席，使用這份地圖可能會削弱民主黨重新奪回眾院多數的機會。此外，有關選區重劃的法律戰持續在數州上演，每個競爭激烈的選區都可能對結果產生關鍵影響。

美國各地立法機關選區的邊界會為了反映政府每10年一次人口普查所估量的人口變化而重劃。大部分的州是由執政黨來重劃選區。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1130524