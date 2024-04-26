美最高法院介入川普是否有豁免權案 民眾抗議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者石秀娟華盛頓25日專電）美國最高法院今天就川普是否有刑事豁免權召開言詞辯論。外界預期，川普的豁免主張可能遭拒，但最高法院介入此議題仍對川普有利。川普密謀推翻2020年選舉結果的審理可能因此拖到11月大選後，近百名民眾今天在最高法院前集會抗議。

「最高法院根本不該審理這個案子」賈西亞（Laurie Woodward Garcia）對中央社指出。她頭戴象徵美國自由女神像的皇冠，右手拿火炬，「美國是自由和正義之地，若法院支持腐敗的總統，這個國家將不會有正義。」

民眾墨非（Ellen Murphy）也說，下級法院既已裁定川普（Donald Trump）沒有豁免權，最高法院應維持下級法院的裁定。最高法院卻召開言詞辯論庭，準備審理此案，「只因為他們想拖延（下級法院的）審判」。

有9名抗議者頭戴袋鼠面具，身穿法袍，嘲諷最高法院已成為無法伸張公平正義的「袋鼠法庭」（Kangaroo Court）。其中一位參與者布朗特（Wanda Brandt）說：「我們稱他們為袋鼠法庭，因為他們不再獨立審判，不再能代表全美國的意見」，要求最高法院不應審理此案。

川普在2020年總統選舉連任失利，敗給拜登（Joe Biden）。美國司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）去年8月控訴他，當時選後密謀推翻選舉結果，散播選舉舞弊的謊言，導致國會山莊1月6日發生暴動，也阻礙國會確認拜登贏得選舉程序，起訴他4項重罪。

為阻止法院審理此案，川普律師團主張，卸任總統對其任內的公務作為享有絕對豁免權，可免於刑事控訴。

聯邦地區法院去年12月裁定川普不具刑事豁免權，律師團隨後向聯邦巡迴上訴法院提出抗告，而史密斯則請求最高法院快速裁定豁免權案，以便讓法院展開審理川普涉及干涉選舉結果案，最高法院拒絕史密斯的請求，直等到上訴法院今年1月駁回抗告後，才開始處理，今天召開言詞辯論庭。

在言詞辯論庭上，代表司法部的律師德瑞班（Michael Dreeben）、川普律師索爾（John Sauer）與9名大法官就卸任總統是否享刑事豁免權、那些作為可適用豁免權、這些作為背後的動機是否影響卸任總統享豁免權、此案是否用於通案解釋等爭點，辯論約2小時40分鐘。之後，首席大法官羅伯茲（John Roberts）將此案提交審理。

綜合美媒報導，索爾主張，卸任總統在其任內的公務作為有絕對豁免權，除非遭眾議院彈劾、且被參議院定罪，否則，鑑於卸任後可能面臨政治對手追訴的風險，任內將無法正常執行總統任務。若是私人作為，則沒有豁免權。

德瑞班則說，最高法院從未認定任何公職人員有絕對豁免權，川普卻要求受保護，免受貪污、叛國、煽動、謀殺、用詐欺手段推翻選舉的起訴，這種豁免權沒有憲法根據。憲法起草人非常清楚，無限的權力可能導致權力濫用。

美國最高法院9席大法官中，目前保守派以6比3占多數，其中3名保守派大法官是川普擔任總統時任命。

美聯社報導，川普任命的3名大法官中，戈蘇奇（Neil Gorsuch）、卡瓦諾（Brett Kavanaugh）主張，卸任總統應該有一些豁免權，在川普的案件中，下級法院應該釐清，他受到的控訴是否屬於豁免權範圍。

報導指出，這樣一來可能會耽誤法院對川普干涉2020選舉結果的審理進度，有可能拖到11月總統大選後。川普預計7月獲得共和黨的提名，與拜登再度對決。

美國最高法院今天並未宣布，何時會做出判決。媒體報導，可能要等到6月底或7月初大法官休會之前。

38歲的摩根（Demitri Morgan）特地從美國中西部的蒙大拿州到華府，就是為了向最高法院表達抗議，他手舉「絕對豁免權等於絕對暴政」的標語說「地球上最糟糕的獨裁政權，將國家元首置於法律之上」。

「沒有任何總統能忠實執行、維護、保護、捍衛美國憲法，如果他有被給予違反憲法的權力。權力導致腐敗，而免於刑事起訴的豁免權是所有權力中最具腐敗性的」摩根說。

民眾羅希（Gary Roush）說，最高法院處理豁免案只是拖延技巧，川普不希望法院在11月大選前審理他2020年選後的非法作為，「不希望選民看到他被定罪」，「我來告訴（川普），不，你沒有豁免權，你要為你的行為負責」。

民眾杜然德（Michael Durand）呼籲法院應盡快審理川普干擾2020年選舉結果認證的違法作為，「川普被起訴時不認罪，現在他則說，不管有沒有罪，他有豁免權。這是不對的，這不是美國憲法或任何法律允許的」。（編輯：高照芬）1130425

民眾在最高法院擺出看板，抗議最高法院介入川普是否有豁免權的爭議，將影響川普遭控密謀推翻2020大選結果的官司審理。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年4月26日