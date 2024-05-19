拜登川普造勢隔空交鋒 互嗆精神錯亂、滿口胡言

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（中央社亞特蘭大18日綜合外電報導）美國前總統川普今天向全美最大槍枝遊說團體發表演說時，痛批現任總統拜登「滿口胡言」；拜登則在關鍵搖擺州喬治亞州警告民眾，川普「精神錯亂」對美國民主構成威脅。

法新社報導，川普（Donald Trump）由於豔星封口費案的刑事審判，大部分時間都得待在紐約出庭，因此他試圖充分利用自己有限的時間打選戰。

川普對擁有龐大政治勢力的「全國步槍協會」（National Rifle Association）發表長達90分鐘的演說，期間表示拜登（Joe Biden）是「迄今我們國家史上最糟糕的總統」，並暗指拜登「滿口胡言」。

川普直呼拜登之名說：「你被開除了，離開這裡，喬！」這番話引起現場數千名民眾哄堂大笑。川普還說如果拜登是共和黨人，他會被「送上電椅」。

77歲的川普再次角逐白宮大位，全國步槍協會在德州達拉斯（Dallas）造勢會上表態支持他。

同時，拜登正在南部的喬治亞州造勢，尋求非裔美國人的支持，他們對拜登陣營至關重要。

2020年美國總統大選，81歲的拜登在喬治亞州僅以些微差距勝出。今年11月他與川普將再度對決，然而現在一些民調顯示，愈來愈多非裔選民不再支持他。

拜登在亞特蘭大一家由非裔店主經營的餐廳「瑪麗麥克茶室」（Mary Mac's Tea Room）告訴支持者：「我們的民主真的岌岌可危。」

拜登稱川普「顯然已經精神錯亂」，又指他在2020年總統大選落敗後內心有些東西「崩潰」了。

拜登強調：「夥計們，川普參選不是為了領導美國，而是為了復仇。」

他又說：「我們不能讓這個人成為總統。我們孩子的未來正處於危急關頭…我們必須贏得這場選戰，不是為了我，而是為了美國。」

拜登預定明天在亞特蘭大知名大學「莫豪斯學院」（Morehouse College）演講，傳統上該校學生均為非裔美國人。接著他將前往底特律（Detroit），向美國最具分量的民權組織「全國有色人種民權促進協會」（NAACP）發表演說。（譯者：紀錦玲/核稿：洪培英）1130519