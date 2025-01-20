各國執行死刑難題 星國內政部長指廢死恐促走私毒品

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（中央社記者吳昇鴻新加坡20日專電）新加坡內政部長尚穆根引述外媒對將卸任的美國總統拜登為死囚減刑的評論，尚穆根以販毒為例，認為廢死將拯救毒販的生命，卻會鼓勵更多人走私毒品到新加坡，「我們嚴厲的做法挽救了數以千計的生命」。而聯合國與人權團體曾呼籲廢死。

尚穆根（K. Shanmugam）昨晚在臉書發文，引述「華爾街日報」（The Wall Street Journal）針對拜登（Joe Biden）為死刑犯減刑發表的評論時，表達對死刑立場。

拜登去年12月將多數死刑犯減刑為無期徒刑。尚穆根表示，他常被問及對死刑的立場，而他的首要考量是如何最符合新加坡人整體利益。

他說，沒有人希望良心背負著他人的性命，但必須清楚評估政策的後果，個人信念會影響一個人對政策的看法，不過最終必須做出對社會正確、對整個社區有利的事情。

尚穆根認為，廢除死刑雖能拯救毒販的生命，卻會鼓勵更多人走私毒品到新加坡，使得供應問題上升，隨之而來的後果是更多嚴重犯罪暴力。

新加坡中央肅毒局去年11月表示，處死一名因販毒遭定罪的男子。這是星國1週內執行的第3件死刑。過去還曾有印尼男子協助運毒，不僅吞下含有冰毒的膠囊，同時將部分毒品塞入肛門及藏在鞋褲中，但他在過境新加坡時身體不適被捕，結果被判坐牢25年，再加鞭刑15下。

新加坡嚴格執法的形象在國際廣為人知。尚穆根表示，過去30年區域內毒品供應增加，不過中央肅毒局每年逮捕的吸毒者數量卻從1990年代的約6000名，降低至如今的3000名左右，「我們嚴厲的做法挽救了數以千計的生命」，包括許多可能吸毒、或受害於吸毒相關犯罪活動的人及家庭。

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然而，法新社曾報導，聯合國與人權團體指出，沒有證據指出死刑具有嚇阻效果，並呼籲廢除死刑。但新加坡官員堅稱，死刑讓星國成為亞洲最安全的國家之一。

尚穆根說，身為政策制定者必須拋開個人情感，執行必要措施保護絕大部分的人民，「如果採取的行動導致更多無辜者在新加坡喪命，我們無法心安理得」。（編輯：陳承功）1140120