川普上任有利加密貨幣 比特幣衝破10.9萬美元創新高

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（中央社倫敦20日綜合外電報導）美國候任總統川普準備就職之際，比特幣今天衝破10萬9000美元，寫下歷史新高。川普先前已預告他計劃針對加密貨幣產業放鬆監管。

法新社報導，川普（Donald Trump）就職典禮揭幕前夕，比特幣（Bitcoin）價格飆升至破紀錄的10萬9241美元，隨後於格林威治標準時間7時40分左右回落至10萬7765美元。

去年11月川普贏得總統大選以來，全球最大加密貨幣比特幣價格持續飆升，並於12月首次突破10萬美元大關。

當時，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，「大大恭喜比特幣持有者！10萬美元！大家不用客氣！讓我們一起讓美國再度偉大！」

去年12月初川普提名加密貨幣主要支持者艾特金斯（Paul Atkins）出任證券管理委員會（SEC）主席，此舉強化了市場對川普即將放鬆監管的樂觀情緒。

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上週末，川普還宣布推出個人專屬加密貨幣「迷因幣」（memecoin）$TRUMP，引發市場搶購熱潮，19日市值已飆破380億美元（約新台幣1.2兆元）。

路透社上週也引述3名消息人士說法報導，川普正計劃在上任後的頭幾天動用行政權力簽署命令，以減輕加密貨幣公司面臨的監管負擔，並促進數位資產的採用。（譯者：陳正健/核稿：施施）1140120