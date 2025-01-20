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追隨川普腳步 梅蘭妮亞推迷因幣秒賺近500億

2025/1/20 14:49
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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國候任總統川普17日推出迷因幣$TRUMP，一夜之間創造了數百億美元市值，即將再度成為第一夫人的梅蘭妮亞（Melania Trump）今晚也推出了自己的迷因幣$MELANIA。

美國新聞網站Axios報導，川普家族在週末期間靠著加密貨幣，身價一夜暴漲，部分人士認為，這可能模糊了他們即將擔任的官方職務與個人營利行為之間的界線。

報導指出，有關這款新發行加密貨幣的細節較為模糊，但已知總量也有10億枚。目前尚不清楚市場上有多少梅蘭妮亞迷因幣。

根據官方網站，團隊將保留35%代幣，並設定13個月的鎖倉期。

區塊鏈資料追蹤平台Solscan顯示，梅蘭妮亞迷因幣發行後不久，已有2萬2000多個電子錢包持有這款代幣。

$MELANIA由與梅蘭妮亞有關的MKT World公司發行。

根據加密貨幣資訊平台Dexscreener，梅蘭妮亞迷因幣上架交易後，價格迅速飆升，迅速突破5美元（約新台幣165元），完全稀釋後的市值超過50億美元（約新台幣1653億元）。

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以目前市值計算，團隊保留的份額價值可能超過15億美元（約新台幣496億元）。

根據報導，市場上存在不只一款川普家族迷因幣的消息曝光後，似乎影響了$TRUMP的表現。截至發稿時，CoinGecko數據顯示，川普迷因幣價格從72美元重挫至44美元，跌幅達36%。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140120

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