加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普2.0
新聞專題
川普2.02/300
首頁 / 國際

川普迷因幣$TRUMP發威 市值飆破380億美元

2025/1/20 11:43（1/20 11:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國候任總統川普18日推出個人專屬加密貨幣迷因幣$TRUMP。（圖取自x.com/realdonaldtrump）
美國候任總統川普18日推出個人專屬加密貨幣迷因幣$TRUMP。（圖取自x.com/realdonaldtrump）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國候任總統川普推出的個人專屬加密貨幣「迷因幣」（memecoin）$TRUMP價格今天飆升，目前市值已飆破380億美元（約新台幣1.2兆元）。

法新社報導，川普昨天在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）和社群媒體X發布推文，宣布推出專屬迷因幣$TRUMP。迷因幣指的是以網路迷因為主題的加密貨幣。

迷因幣不具備經濟或交易價值，經常被用作投機交易手段。

川普本人和負責發行$TRUMP的公司Fight Fight Fight LLC均未透露他可從首批發行的迷因幣中賺取多少利潤。

官方網站指出，目前已發行2億枚迷因幣，Fight Fight Fight表示未來3年計劃再發行8億枚。

截至今天晚間7時30分（台北時間20日早上8時30分），$TRUMP漲至約48美元，使這款迷因幣的價值達到約96億美元。

以此價格計算，川普和其身邊人士仍持有的8億枚迷因幣價值約為384億美元。

除了與美元等穩定資產掛鉤的「穩定幣」之外，加密貨幣經常出現極其劇烈的波動，價格暴跌的情況並不少見，尤其是迷因幣。

川普的迷因幣在回落之前已漲至75美元。

google news透過 Google News追蹤中央社

即將再次成為第一夫人的梅蘭妮亞（Melania Trump）今天也發行了自己的加密貨幣，名為$MELANIA。

川普原先反對加密貨幣，但在2024年競選總統期間突然轉變態度，承諾成為「加密貨幣總統」，透過鬆綁監管機制等大力發展加密貨幣產業。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140120

#川普
#梅蘭妮亞
#法新社
#美國
延伸閱讀
路透：川普挺加密貨幣刻不容緩 上任後數天將簽相關命令川普將派前PayPal營運長 主掌AI與加密貨幣事務川普喊建比特幣儲備 Fed主席稱不能持有也無意改變
川普
樂施會：股房雙漲 2024年全球富豪進帳65兆元川普就職典禮前夕 日本外相分別會晤澳印外長
梅蘭妮亞
川普勝選後全家福照缺梅蘭妮亞 馬斯克攜子入鏡
川普2.0
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普2.0掀科技巨浪 晶片製造回歸、AI監管放鬆
27
更多編輯台推薦新聞：