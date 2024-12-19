川普喊建比特幣儲備 Fed主席稱不能持有也無意改變

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（中央社紐約18日綜合外電報導）美國總統當選人川普曾表明有意建立比特幣（bitcoin）戰略儲備，美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天說，聯準會無意參與任何政府儲備大量比特幣的計畫。

路透社報導，鮑爾在為期兩天Fed政策會議後的記者會上表示：「我們不被允許擁有比特幣。」聯準會今天一如外界預期決議降息，同時示意未來幾個月的貨幣政策路徑不太確定。

鮑爾指出，就持有比特幣的法律問題而言，「這是國會必須考慮的事情，但我們聯準會不尋求修法」。

鮑爾的一番評論削弱了比特幣的市值。自川普11月5日總統大選勝選以來，比特幣與其他加密貨幣大幅上漲，主要因為未來的川普政府可能對這類資產採取更加寬鬆的監管政策。這類資產鮮少發揮實際貨幣的作用，而是被廣泛充當投機工具。

川普曾表明將建立美國的比特幣戰略儲備，但並未提供有關這類儲備的詳細資訊，僅表示最初持有的資產可能包括從犯罪分子手中繳獲的比特幣，大約有20萬枚比特幣，依照目前價格計算價值約210億美元（約新台幣6855億元）。

在對川普支持加密貨幣立場的樂觀心理帶動下，比特幣今年已飆漲1倍多，站上10萬美元。比特幣存在15年來呈現波動震盪，分析師表示，這降低其作為價值儲存和交換單位的實用性，這些都是儲備貨幣的關鍵屬性。

共和黨參議員魯米斯（Cynthia Lummis）提出創設比特幣戰略儲備的法案，根據該法案，美國財政部每年將購買 20 萬枚比特幣，直到儲備達到100萬枚，所需的資金將來自聯準會銀行存款和持有的黃金。

根據巴克萊集團（Barclays）本週發表的分析報告，建立比特幣戰略儲備的資金可能必須經由國會的批准，並且發行新國債。巴克萊分析師指出，考量到建立比特幣儲備的可能方式，「我們認為這類計畫將面臨聯準會的強烈抵制」。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1131219