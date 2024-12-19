Fed擬減緩降息 考量通膨頑固難降和川普未來施政

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會今天調降利率，但主席鮑爾表示，縮減更多借貸成本取決於降低頑固高通膨的進展擴大，顯示決策者開始考慮即將上任川普政府所帶來的全面經濟變革前景。

路透社報導，鮑爾（Jerome Powell）一再明確提到需要謹慎以對，這種態度震動了華爾街，導致美股重挫，並讓市場對未來一年降息幅度的預期降低。

聯準會（Fed）為期2天政策制定會議結束後，鮑爾在記者會上指出：「我認為我們正處於良好位置，但我想從現在開始是一個新的階段，我們對進一步降息將抱持謹慎態度。」

外界普遍預期聯準會和鮑爾將實施「鷹派」降息，預期2025年的政策寬鬆幅度為決策者3個月前預計的100個基點（4碼）一半左右。但鮑爾結束談話後，市場定價反映明年僅降息25個基點。

一如預期，聯準會今天降息1碼至4.25%到4.50%區間，鮑爾表示明年預期降息速度減緩反映了2024年通膨數據升高。

事實上，今天的降息決定引起今年稍早加入聯準會的克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈曼克（Beth Hammack）的反對，她表示她偏向本週會議維持利率不變的立場。

聯邦公開市場委員會（FOMC）在最新政策聲明中指出，「經濟活動持續穩健擴張」，失業率「維持低點」且通膨「仍有些攀升」。

FOMC表示：「考量進一步調整目標利率區間的幅度及時機…委員會將謹慎評估接踵而來的數據、不斷變化的前景和風險平衡。」這項新的說法讓下次於明年1月28至29日召開的政策會議可能開始停止降息。

明年政策寬鬆程度比官員至9月的預期縮減了50個基點，聯準會對即將上任的川普政府第一年通膨預測從之前預測的2.1%升高至目前估計的2.5%，高於聯準會的2%目標。

抑制通膨的進展緩慢，預計2027年以前不會重返2%目標，意謂降息步伐趨緩，最終利率將在2027年達到略高的3.1%，而先前的「最終」利率為截至9月預測的2.9%。

聯準會也將長期中性利率的預測升高至3%。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1131219