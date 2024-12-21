「李老師不是你老師」發行虛擬貨幣 引發網路論戰

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（中央社台北21日電）X平台知名中國社會問題爆料帳號「李老師不是你老師」近日宣布發行加密貨幣迷因幣，目的是讓團隊可以長期運作，隨即引發網路論戰，不少網友認為這是「割韭菜」的行為。

「李老師不是你老師」以及「Li」帳號18日在X上發文宣布，Solana上發布了迷因幣$LI，未來將以基金會架構，透過多簽錢包管理基金會的支出，確保基金會的去中心化，「以完全公開透明的方式進行運作」，並承諾基金會只會基於團隊的營運成本出售代幣。

本名李穎的「李老師」表示，發行迷因幣的最終目標，是透過良性的機制幫助海外中文文化社群一同發展和壯大，以捍衛中國人的新聞自由和言論自由。

18日，李穎在其X上的小號@lilaoshizuikeai上宣布，$LI的發行獲得空前成功，「即使受大盤下跌拖累，但此刻$LI依然保持近千萬（美元）的市值，還是令我驚訝」。

不過，美媒自由亞洲電台20日報導，從19日到20日這兩天，$LI幣的價格一直在下跌，20日下午其市場總值只剩400萬美元。

有不少網友在「李老師」的帳號下留言，質疑把反共當做生意，「跑路的時候一紙公告」就瀟灑走人；「錢拿不出來人，可以給李老師投稿，它會幫你維權」。還有些網友聯想到已經在美國因洗錢、詐欺等罪被捕的郭文貴，他一方面批評中共，一方面透過加密貨幣「喜瑪拉雅幣」向支持者募款。

但也有少數網友對「李老師」發行加密貨幣的做法表示支持，認為青年反抗社群資金不足的情況需要改變。

李穎受訪時說，迷因幣本身就存在風險，它的波動會比較大；他能夠做到的是，「繼續把這個事情做好，可以讓購買它的人更加有信心」。

目前流亡在德國的「白紙運動」青年黃意誠19日在X平台發表「我與李穎割席的聲明」，提出多項質疑。他認為在法律和道義上，李穎發行加密貨幣的做法都有問題。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1131221