川普就職首日 美加密貨幣產業籲簽行政命令促進發展

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國加密貨幣產業高層表示，整個產業正在敦促川普團隊，讓總統當選人川普於下月就職時履行競選承諾，包括推動他上任首日簽行政命令改善加密貨幣政策，助加密貨幣成為主流。

路透社本月稍早報導，川普（Donald Trump）計劃於明年1月20日就職首日，針對移民和能源在內許多議題發布一系列行政命令和指令。

加密貨幣產業人士說，川普之前競選總統時允諾當一位「加密貨幣總統」，當時這番言論吸引資金湧入加密貨幣市場。

如今加密貨幣產業期盼川普兌現承諾，簽署行政命令建立比特幣（bitcoin）儲備、確保該產業取得銀行服務，以及設立加密貨幣委員會。

另外2名知情人士透露，他們正推動讓川普在上任頭100天內簽署這些行政命令，而且預估川普上任首日至少會簽署一道行政命令。

加密貨幣公司Polygon Labs法律與政策長瑞提格（Rebecca Rettig）說，「由於這是競選活動的主軸之一，行政命令必須確定成為（川普）就職首日的實際優先事項，並且提供某種政策藍圖。」

比特幣政策研究所（Bitcoin Policy Institute）甚至起草了一項潛在行政命令文本，可供川普參考和簽署，以建立比特幣儲備。

根據路透社看到的這個文本，該草案將指定比特幣成為美國戰略儲備資產，還要求美國財政部長於一年內斥資210億美元（約新台幣6800億元）建立全美比特幣儲備。

比特幣政策研究所政策主管夏皮洛（Zack Shapiro）指出，美國應在比特幣貨幣化方面領先地緣政治對手，「而非在美國缺乏任何儲備之下放任比特幣大漲」。他拒絕透露該研究所是否已與川普團隊分享這個擬議的文本內容。（譯者：洪啓原/核稿：陳政一）1131223