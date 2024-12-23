川普嗆收回巴拿馬運河控制權 北京稱尊重巴國主權

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（中央社台北23日電）即將就任美國總統的川普近日揚言收回美國對巴拿馬運河的控制權。中國外交部今天對此表示，中國將一如既往尊重巴拿馬對運河的主權，承認運河為永久中立的國際通行水道。

綜合北京日報網等陸媒報導，有媒體下午在中國外交部例行記者會提及川普揚言「收回」巴拿馬運河（Panama Canal）控制權的問題。

中國外交部發言人毛寧回答表示，中國將一如既往尊重巴拿馬對運河的主權，承認運河為永久中立的國際通行水道。

外電報導，川普日前指巴拿馬對使用巴拿馬運河的商船收取過高費用，揚言收回美國對這條中美洲航道的的控制權。

川普並暗示中國在運河周圍的影響力日增，對美國利益來說，這是讓人擔憂的趨勢。

美國於1914年開通巴拿馬運河，後來根據民主黨籍總統卡特（Jimmy Carter）1977年簽署協議歸還巴拿馬。巴拿馬於1999年完全控制巴拿馬運河。

毛寧今天在記者會還提到，「中方歷來支持巴拿馬人民維護運河主權的正義鬥爭」。中國各地在60年代曾舉行大規模遊行，積極聲援巴拿馬人民收回運河主權的鬥爭。（編輯：周慧盈/張淑伶）1131223