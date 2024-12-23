川普嗆收回控制權 巴拿馬：運河主權不容談判

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（中央社佛州西棕櫚灘22日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天揚言要取回美國對巴拿馬運河的控制權，指控巴拿馬對使用這條中美洲航道的商船收取過高費用，巴拿馬總統穆里諾對此嚴厲譴責。

路透社報導，川普在亞利桑那州對一群支持者發表演說時表示，他不會讓巴拿馬運河落入「壞人之手」，並警告中國在運河周圍的影響力日增。活動結束後，川普在他的社群網站「真實社群」（Truth Social）發布一張美國國旗飄揚在這條狹窄水域上方的照片，並在評論處寫著「歡迎來到美國運河！」

川普在非營利組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）舉辦的保守派年度盛會AmericaFest大會中發表上述言論。他詢問現場群眾：「有人聽過巴拿馬運河嗎？」

川普還說：「我們在巴拿馬運河被敲竹槓，就像在其他地方被當肥羊宰了一樣。」

報導指出，川普這番言論，是美國領導人聲稱能夠要求一個主權國家交出領土極為罕見的例子，也凸顯外界預期在川普領導下，美國外交政策將有所轉變；川普歷來在與對手打交道時，沒少威脅盟友及發表好戰言論。

川普談到這條運河時說，這條運河曾屬於美國，但在幾十年前移交給巴拿馬，「它是給了巴拿馬和巴拿馬人民，但有規定」。

他說：「如果這一慷慨贈送的道德和法律原則沒有得到遵守，我們將要求把巴拿馬運河完全、毫無疑問地立刻歸還我們。」

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）今天下午發布錄音訊息說，巴拿馬的獨立不容談判，中國對這條運河的管理沒有任何影響力。他也為巴拿馬收取的通行費用辯護，稱這些費率並非「在衝動之下」設定的。

中國並未控制或管理巴拿馬運河，但總部位於香港的長江和記實業（CK Hutchison Group）子公司長期以來一直管理這條運河在加勒比海和太平洋入口處的兩個港口。

這條運河主要由美國建造，並管理運河周邊區域，直到1977年與巴拿馬簽署協議後，美國才著手將控制權移交給巴拿馬。

穆里諾在社群媒體X發表的聲明中說：「巴拿馬運河及周邊地區的每一平方公尺都屬於巴拿馬，並將繼續屬於（巴拿馬）。」

川普隨後回應穆里諾：「我們拭目以待！」

每年有多達1萬4000艘船隻通過巴拿馬運河，占全球海運貿易的2.5%，對美國從亞洲進口汽車及商品，以及美國出口液化天然氣等至關重要。

目前還不清楚川普將如何尋求重新獲得對巴拿運河的控制權，他若決定要千方百計拿回這條航道，將無法根據國際法行使追索權。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1131223