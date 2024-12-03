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擴大拉美地區影響力 中國再砸錢興建巴拿馬運河大橋

2024/12/3 07:54
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市2日專電）繼秘魯錢凱港後，中國再次以大規模工程，拓展拉美戰略版圖。這次預計以14億美元（約新台幣450億元），興建橫跨巴拿馬運河的大橋，預計2028年完工。

綜合西文媒體共和報（La Republica）以及時報（EN LA HORA）報導，這座大橋同樣由中國國營的「中國交通建設公司」（China Communications construction company），以及旗下的「中國港灣工程公司」（China Harbour Engineering Company）共同建造。

這是橫跨巴拿馬運河的第4座大橋，也被稱為「第4大橋」工程，全長超過6公里，設有雙向8個車道。興建目的是為了連通巴拿馬東部和西部，緩解巴拿馬首都和運河地區的交通壅塞，同時也有助於國際貨物流通效率，以及貿易成長。未來這座大橋於2028年完工後，還將連接地鐵路線，整合巴拿馬首都地區的交通系統。

報導分析，巴拿馬運河是拉丁美洲關鍵性的戰略據點，更是全球貿易的主動脈，過去雖然由美國所掌控，但隨著中國勢力版圖不斷擴大，選擇在巴拿馬運河區域興建重要的基礎交通建設，顯示「野心勃勃」希望強化掌控此區經濟活動。

共和報（La Republica）也披露，巴拿馬第4大橋工程雖然採取國際公開招標，但競標的4家大型財團，除了「中國交通建設公司」以及「中國港灣工程公司」外，還有另一家中國國營企業「中國建築集團公司」（China State Construction Engineering Corporation）與「中國中鐵公司」（China Railway Group）合作進場。形同中國以政府力量圍標，勢在必得搶下大橋興建工程。

不只如此，中國目前同時推動拉丁美洲3個大規模的基礎建設，包括交通、石油開採，以及連通太平洋和大西洋的跨國鐵路工程。

最受矚目的是中央海洋鐵路走廊（Corredor Ferroviario Bioceánico Central），這條跨國鐵路起點為秘魯的錢凱港，穿越玻利維亞，終點站是巴西的港口；目的在連通2大洋的運輸效率，將鐵路行經的南美3國，以及周邊國家貿易和經濟一體化。

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還有中國預計投資63億美元擴建（約新台幣2000億元）巴西「聖保羅地鐵線」。聖保羅是南美洲最大的城市，人口超過2000萬人，中國預計擴建3條地鐵主要路線，完善交通網。

此外，中國也參與阿根廷的「死牛」（Vaca Muerta）能源開發。「死牛」是全球最大的頁岩油和天然氣儲藏地區之一，此計畫利用現代技術開採石油和天然氣，搭配道路港口等基礎建設，加大阿根廷石油和天然氣出口，創造外匯並促進經濟成長。（編輯：張芷瑄）1131203

#中國
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