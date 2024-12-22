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川普痛批巴拿馬運河敲竹槓 揚言收回控制權

2024/12/22 13:52（12/22 14:44 更新）
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一艘郵輪航經巴拿馬運河。（路透社）
一艘郵輪航經巴拿馬運河。（路透社）
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）即將就任美國總統的川普今天砲轟美國船隻通過巴拿馬運河（Panama Canal）的收費不公，揚言要求巴拿馬把航道控制權還給華盛頓。

法新社報導，川普還暗示，中國在運河周圍的影響力日增，這對美國利益而言是令人擔憂的趨勢，因為美國企業依賴這條運河在大西洋和太平洋之間運輸貨物。

川普在他的社群網站「真實社群」（Truth Social）發文說：「我們的海軍和商業受到非常不公平和不公正的對待，巴拿馬收取的費用很荒謬。」

「這種『敲詐』我國的行為將立即停止。」

巴拿馬運河是美國在1914年建成，後來根據民主黨籍總統卡特（Jimmy Carter）1977年簽署協議，歸還巴拿馬。

巴拿馬1999年完全控制巴拿馬運河。

川普表示：「這完全由巴拿馬來管理，而不是中國或其他任何人。」「我們不會、永遠也不會讓它落入壞人之手！」

他說，如果巴拿馬無法確保該通道「安全、高效和可靠的營運，我們將要求把巴拿馬運河完全、毫無疑問地還給我們」。

巴拿馬當局尚未回應川普的貼文。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1131222

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