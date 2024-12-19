川普未就任先嗆聲反對臨時支出案 美國會再陷難關

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（中央社記者廖漢原紐約18日專電）美國正副總統當選人川普與范斯，今天共同反對國會兩黨提出的臨時開支案，由於眼前部分政府機構支出將面臨期限，如果本週沒有結論，部分聯邦機構將在耶誕節前關閉，國會議長強生明年初恐怕將遭遇難以連任的考驗。

美國國會兩黨領袖17日為避免20日再度發生部分政府機構關門危機，就可支應到明年3月中的短期預算達成共識，當中包括千億美元援助風災受損農戶，重建倒塌的巴爾的摩跨海大橋與限制對中國投資等項目，但共和黨議員對共識有異見。

美國正副總統當選人川普（Donald Trump）與范斯（JD Vance），對共和黨籍議長強生（Mike Johnson）與民主黨達成的草案發表長篇意見指出，臨時開支必須精簡，別讓參議院多數民主黨黨領袖舒默（Chuck Schumer）和民主黨議員予取予求。

兩人認為，共和黨希望協助農民支付天災款項及美國邁向成功，唯一達成目標方式是避免民主黨撒錢，需暫時以提高債務上限手段來解決，否則都是背叛國家，共和黨議員必須聰明及立場強硬。如果共和黨對此不從，民主黨因此威脅將關閉政府，是在虛張聲勢。

美國國會至今未就長期年度預算達成立法共識，今年9月才就現有聯邦政府資金期限延長至12月中，共和黨將在明年初掌握國會兩院，眼前民主黨與部分共和黨議員希望避免耶誕節前發生聯邦機構關門窘境，但遭來勢洶洶的川普陣營反對。

川普諮詢機構「政府效率部」（DOGE）主管拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）在社媒X貼文指出，這項臨時立法將損害原本聲稱將接受協助的人士，用國債支撐短期開支讓人眼前感覺良好，但實際卻如同對藥物上癮者提供古柯鹼。

政府效率部共同主管馬斯克（Elon Musk）直言，國會不能通過臨時撥款，這法案看來像一大塊非上等豬肉。任何投贊成票的議員，兩年後都該落選。

面對共和黨4位民意新霸主齊聲反對，爭取明年初連任議長的強生，面臨同黨議員未必支持的壓力，必須盡速提出兩院皆同意的開支新版本，2日內通過並由總統拜登（Joe Biden）簽署。（編輯：田瑞華）1131219