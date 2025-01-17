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美眾院情報委員會主席換人 議長強生命克勞福出任

2025/1/17 19:40
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）日前宣稱眾院情報委員會需要一個新的開始，他今天就任命共和黨籍眾議員克勞福（Rick Crawford）出任情報委員會新主席。

美聯社報導，強生宣布任命克勞福為眾院情報委員會主席時說：「他多年來忠實服務該委員會，並採取穩健手段因應我國面臨的挑戰，贏得同僚們的尊重。」

強生昨天宣布撤換共和黨眾議員特納（Mike Turner）的眾院情報委員會主席職務，這消息震驚了議員們。

然而，特納在某些議題與美國總統當選人川普（Donald Trump）意見相左，例如他支持軍援烏克蘭以擊退俄羅斯的侵略。

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民主黨籍議員擔心，撤換特納將削弱情報委員會監督情報事務的獨立性；民主黨的眾院領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）稱特納是「非常有原則的領袖」。

克勞福在2017年加入眾院情報委員會的運作，他透過聲明指出，美國安全機構內部的「濫權」已經侵蝕信任，損害美國蒐集情報的能力。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1140117

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