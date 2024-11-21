中國將在尼加拉瓜建深水港 插旗美國加勒比海後院

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市20日專電）繼秘魯錢凱港後，中國和尼加拉瓜政府簽署協議，計畫在尼加拉瓜東部，靠近加勒比海沿岸興建一座深水港，位置距離美國更近，形同在後院插旗。

負責深水港興建是中國國營機械工業集團（SINOMACH）旗下的「中工國際工程公司（CAMC），該公司主要業務就是替中國政府，在海外承包國際工程、國內外貿易和投資。

尼加拉瓜獨裁總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）則是指派他的兒子負責合約項目，但雙方都沒有透露具體細節。

瓜地馬拉媒體時報（La Hora）及多家中美洲媒體報導，尼加拉瓜18號正在首都馬納瓜舉行中國-拉丁美洲-加勒比海商業峰會（Cumbre Empresarial China-América Latina y el Caribe）。現場有來自超過250名中國企業，以及70名拉丁美洲國家的代表參加，中瓜雙方在峰會上簽署合作協議。

該協議計畫興建的深水港地點位於尼加拉瓜東部，南加勒比海岸自治區的首府「藍田」（Bluefields）。該地處於同名的「藍田灣」內。尼加拉瓜政府10年前就提出藍田港的計劃，2018年也與荷蘭工程公司簽署合約研究開發，預計2020年底完工。但不久後就因為缺乏資金，停止施工至今。

繼南美洲秘魯的錢凱港後，中國更尋求在加勒比地區立足，拓展勢力範圍。也因此選擇在中美洲合作最密切的尼加拉瓜，再建深水港。從地理位置上看，錢凱港（Chancay）位於南美西部靠太平洋，而未來興建的藍田港，位於中美洲東部靠加勒比海，一南一北，一東一西，反制美國勢力的戰略意圖十分明顯。

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尼加拉瓜總統奧蒂嘉同時在峰會上，展示一張未來尼加拉瓜計畫興建跨洲運河的地圖，運河路線全長約445公里，最寬近500公尺，深度27公尺，穿越整個尼加拉瓜，連通太平洋和加勒比海。奧蒂嘉推銷運河的對象，當然是針對出席峰會的中國企業。

不過2013年尼加拉瓜曾和中國建商，合作開闢跨洲的「尼加拉瓜運河」，號稱將取代巴拿馬運河的地位。「尼加拉瓜運河」計畫斥資500億美元，尼國政府還給了該建商長達100年的特許權，結果10年來不僅沒動過工，最後根本是中國投資人被詐騙數百億人民幣的一場騙局。建商捲款潛逃人間蒸發，「尼加拉瓜運河」也成淪為國際笑話。（編輯：陳承功）1131121