國會停撥資金 美國打擊外國假訊息機構關閉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國國務院今天表示，一個負責追蹤外國不實資訊的主要政府機構已經停止運作，因國會未能延長資金支持，而該機構多年來飽受共和黨批評。

法新社報導，美國國務院轄下於2016年設立的全球參與中心（Global Engagement Center）已於昨天關閉。此時，追蹤宣傳行動的官員和專家警告，俄羅斯和中國等美國的對手可能發起不實資訊行動的風險正日益增加。

被問及全球參與中心關閉後，其員工及正在進行的計畫將如何處裡時，美國國務院在聲明中表示：「國務院已與國會就後續措施進行磋商。」

全球參與中心每年預算為6100萬美元（約新台幣20億元），員工約120人。這個機構關閉後，使國務院8年來首次沒有專門負責應對來自美國對手不實資訊的單位。

上週美國國會通過的最終版跨黨派聯邦支出法案，刪除了延長全球參與中心資金的措施。

全球參與中心長期以來一直受到共和黨議員監督，他們指控該機構在審查和監視美國公民。

這個機構還受到美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）抨擊，2023年他指控全球參與中心是「美國政府審查和媒體操控的罪魁禍首」，並稱該機構「對民主造成威脅」。

全球參與中心領導人對此做出反駁，強調他們的工作對於對抗外國宣傳行動至關重要。

馬斯克曾強烈反對原來的預算案，該法案本來會繼續提供全球參與中心資金，儘管法案沒有明確提到這個機構。馬斯克是總統當選人川普的顧問，且被任命負責新成立的政府效率部（DOGE），專門負責削減政府開支。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1131225