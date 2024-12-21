馬斯克挺極右翼政黨 德國政界批評干預大選

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（中央社法蘭克福20日綜合外電報導）科技大亨馬斯克（Elon Musk）在社群媒體平台X上發文說，只有極右派「德國另類選擇黨」（AfD）能「拯救德國」，此言今天引來一些人指責他企圖干預德國即將舉行的大選。

法新社報導，美國總統當選人川普將在明年1月就職，馬斯克預定在新政府擔任「政府效率沙皇」。馬斯克在X上針對一段批評德國中間偏右派基督教民主黨（CDU）領袖梅爾茨（Friedrich Merz）的影片發表己見。

這段影片批評梅爾茨拒絕與反移民的德國另類選擇黨合作。民意調查結果顯示，梅爾茨有望在明年2月大選後成為下一任總理，而德國另類選擇黨目前的民調支持率居第2位。

德國東部的馬德堡市（Magdeburg）耶誕市集今晚發生有人死傷的汽車衝撞事件，犯嫌是一名沙烏地阿拉伯男子。馬斯克說，這起攻擊案是「大規模不受控移民的直接結果」。

德國政府避免發表強硬言論，但主流政黨的國會議員紛紛針對馬斯克有關德國另類選擇黨的言論表達憤慨；這些主流政黨都不願意與德國另類選擇黨合作。

馬斯克稍晚又說，德國另類選擇黨「顯然不是『極右派』！只是（推出）常識性政策」。

基民黨籍國會議員瑞德克（Dennis Radtke）接受德國「商務日報」（Handelsblatt）訪問時說：「一個美國未來政府重要人物干預德國選舉活動，是具有威脅性、令人惱怒且不可接受的行為。」

德國現任總理蕭茲（Olaf Scholz）的執政聯盟上月因預算爭議而瓦解，已定於明年2月23日提前舉行大選。

蕭茲所屬的中間偏左社會民主黨（Social Democratic Party）籍議員薛佛（Alex Schaefer）也對「每日鏡報」（Der Tagesspiegel）說，馬斯克的貼文「令人完全無法接受」，「我們與美國人關係非常密切，但現在必須勇敢面對我們的朋友。我們反對干預我們的大選活動」。

蕭茲則說：「我們有言論自由，這也適用於億萬富豪…這代表你可以說一些不正確、不包含明智政治建議的話。」

親商的自由民主黨（FDP）籍前財政部長林德納（Christian Lindner）在社群平台發文說：「雖然移民管控對德國至關重要，但德國另類選擇黨反對自由和商業，而且它就是一個極右派的極端政黨。」

德國另類選擇黨則歡迎馬斯克的讚美，共同黨主席魏德爾（Alice Weidel）在影片中向他致謝，還說德國另類選擇黨是「我國唯一且僅有的選擇」。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1131221