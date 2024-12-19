馬斯克插手英國政治 擬資助極右派引發關切

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（中央社倫敦19日綜合外電報導）隨著科技億萬富翁馬斯克（Elon Musk）對英國政治的關注日益增強，外界對他與極右派激進國會議員法拉吉（Nigel Farage）拉近關係的擔憂也隨之上升。

法新社報導，美國總統當選人川普（Donald Trump）允諾，上任後將派馬斯克執掌新成立的「政府效率部」（DOGE），人們擔心世界首富馬斯克可能會試圖影響倫敦當局未來與華府的關係。

新崛起的反移民政黨「英國改革黨」（Reform UK）黨魁法拉吉17日表示，他與馬斯克會面，兩人針對馬斯克向他的政黨捐款事宜進行討論。

法拉吉投書「每日電訊報」（Daily Telegraph），自稱他16日與擁有社群平台X的馬斯克在川普位於佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）會面時，「談到了金錢的問題」。

極端疑歐主義者法拉吉表示：「這方面的談判將持續進行。」這番話可能會讓執政的工黨（Labour Party）和主要反對黨保守黨（Conservative Party）感到不安。

有報導指出，馬斯克準備捐款給英國改革黨的金額可能高達1億美元（約新台幣32億6485萬元），不過法拉吉告訴英國廣播公司（BBC），他們並未討論具體數字。

法拉吉還說，馬斯克「形容工黨與保守黨基本上像同一個黨，讓我們毫不懷疑他站在我們這邊」。

法拉吉提到，他們必須找到方法，確保任何馬斯克的捐款「合法地透過英國企業」提供，但幾個星期前出現的這個想法，已經讓現任英國國會議員不寒而慄。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1131219