是否派右翼領袖法拉吉交涉川普 英官員稱不太可能

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（中央社倫敦10日綜合外電報導）英國財政部首席秘書瓊斯今天表示，政府不太可能要求英國改革黨黨魁法拉吉當中間人，來負責跟美國總統當選人川普打交道。

路透社報導，法拉吉（Nigel Farage）是川普（Donald Trump）的朋友，還前往美國佛羅里達州參加川普的勝選派對。川普將於明年1月二度入主白宮，法拉吉曾毛遂自薦擔任英國當局與川普政府的中間人。

瓊斯（Darren Jones）今天則說，英國政府可能會拒絕這項提議。

他告訴天空新聞網（Sky News），「我想或許不太可能」，身為國會議員的法拉吉可能得把時間用在選區選民身上，而不是美國。

強硬右派「英國改革黨」（Reform UK）的前身是法拉吉於2018年創立的「脫歐黨」（Brexit Party），改革黨在今年7月的英國大選頗有斬獲，法拉吉當時聲稱要對建制派發動「起義」。

川普在他第1個美國總統4年任期內，端出保護主義貿易政策及孤立主義論調，其中包括揚言退出北大西洋公約組織（NATO）。

如今矢言調高關稅的川普將重返白宮，世界各國政府都正嘗試構思因應之道。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1131110